童繪遊樂場：視藝科呈分試模式

總共繪了4個造型，各有不同特色。記憶中這套電影在當年不太賣座，但非常勵志，大家如有興趣也可以來找看看。（作者提供）

Noisy boy是我覺得全套電影中設計最吸引的機械人。（作者提供）

多年前的一套電影《鐵甲鋼拳》（Real Steel）主角Atom，選取這個造型普通的機械人作為繪畫主題，是欣賞Atom在劇中不屈不撓、永不言敗如鋼鐵般的精神，面對強敵仍勇往直前……（作者提供）

【明報專訊】踏入4月，小學六年班的視藝科呈分試，同學們經歷了橫跨兩個年度的「奮戰」，終於告一段落；而小五同學，則剛好迎來呈分試的「第一擊」……隨着小五的呈分試展開，相關查詢又活躍起來，當中發覺有部分家長對視藝科呈分試的編制不太清楚，故在此解釋一下。

呈分試的編制和模式會因應不同學校有所不同，大致分為以下3種情况：

A.設呈分試

這個編制只計算考試分數，同學們只要在日常視藝課堂中專注學習和保持相關練習，如每份作品也取得穩定成績，相信在考試中也不難順利通過，簡單來說，模式是「三戰定輸贏」，因為呈分試總共設有3次考試。

B.計算平時分

學校以同學們視藝堂的日常作品（堂課及家課，部分會事先指明哪一份作品會計分，部分不說明，視乎學校教師的安排）平均分來作為考試得分，這個模式我稱為「全天候考試」，即每一份作品都同樣重要，絕不可以鬆懈，因為只要其中一份作品出了問題，整體分數便會被拉低，要追回實在有點困難。

C.平時分+考試

學校會將平時分納入一個計算比例，考試分又獨立計算一個比例，將兩者加起來得出的總和作為呈分試分數，一般後者所佔的比例會較大。這個集合了前兩者優、缺點的混合體，在整體上應該算是最合理的編排。

其實無論學校採用哪一個視藝科呈分試模式，家長和同學們也只能順應接受。建議同學們日常必須恆常練習，以保持視藝課堂的知識和繪畫技巧，否則在開考前才發現技巧不足，已經為時已晚。

最後，再和大家分享這次農曆年長假期餘下的小作，同樣以電影角色為主題……但今次全是「機械人」。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第497期]