多元導航：化困難為良機

【明報專訊】最近筆者觀賞了一套名為《肌肉魔法使-Mashle》的日本動畫，當中最喜愛主角——馬修。馬修身處一個秩序嚴謹的世界，那裏所有人都會使用魔法，唯獨馬修沒有魔法能力，但在養父的安排下，馬修煉成了極佳的體能。後來，他被迫入讀著名的魔法學校，並且需要完成學業才能換取自己及養父的安全。面對這樣的困境，馬修善用自己體能的優勢，以各種出人意表的方式完成在常人眼中需要用魔法才能解決的難題。而馬修善良的性格亦使他認識到一群好朋友，並逐漸獲得身邊人的支持及信任。在故事的結局，馬修成功改變了魔法世界以「魔法」來衡量人價值及地位的想法，同時他亦因為拯救世界而成為首個沒有魔法力量的領袖。

背範文句子考作文 克服默字障礙

馬修的故事讓筆者想起工作時遇上的特殊教育需要學生及他們的家庭，在面對自身限制時所展示的勇氣和智慧，其實和主角馬修的情景很相似。

浩然（化名）是一名中六學生，他一直面對中文默字的困難，曾經在學習過程中遇到不少挫折。不過，後來他自行發掘了不同的方法應付考試，例如透過背誦一些範文句子來應考中文作文，同時在完成考試後重複審視以減少錯別字出現，令中文成績大為改善。而另一名就讀中一的志明，自小因發音不準確而需要接受校本言語治療。家人為幫助兒子改善發音問題，自他小學開始建立每天一同朗讀英文書的習慣。在筆者與家長見面時，他們亦分享兒子的發音表達與小時候相比已有明顯的進步。

朗誦技巧訓練 改善語速咬字

其實筆者在小時候亦曾經出現發音不準確及說話速度過快的問題，那時候自己亦會對父母經常糾正自己、別人不理解自己的說話而感到煩躁無奈。後來，慶幸家人逐漸明白到年少時的我無法判斷自己說話速度及表達不清晰的問題，一同尋找改善方法。筆者從小熱愛表演，家人藉此經常鼓勵我多參與朗誦比賽。在練習的過程中，透過朗誦技巧訓練，學習到適當的說話速度及咬字發音，還因為能參與自己喜愛的活動，而提升改善表達能力的動機。長大後，有感自己說話的情况已大有改善，亦感恩父母當時願意支持及鼓勵自己參與朗誦比賽，讓我可以正視問題，並在訓練中成長。

筆者作為學校社工，深深相信所有學生都像獨一無二的種子，有着合適的土壤及肥料，都能夠茁壯成長。緊密良好的家校溝通可以幫助雙方更全面了解學生的特性及長處，並能配對到合適的資源及調適，對學生面對困難時絕對大有裨益。

文：林堅毅（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第497期]