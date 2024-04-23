世界閱讀日：在家從興趣入手 在校「雙閱讀」並行 培育小書蟲 父母先做好榜樣

長沙灣協和「善用學時」，釋放下午的時間和空間，學生每周有3天可自選學習場所，不少學生會選擇來到圖書館，靜靜享受閱讀。（受訪者提供）

【明報專訊】在數碼年代，孩子都慣於在網絡世界學習和娛樂，要他們靜心坐下來細味書香，變得愈來愈困難，也成為當今不少父母的煩惱。事實上，要從這科技「勁敵」中拯救小人兒，重建他們的閱讀習慣，家長和學校同樣扮演重要角色。

趁今天「世界閱讀日」，不妨聽聽本刊專欄作者吳凱霖（Bonnie），以及中華基督教會協和小學（長沙灣）圖書館主任倫雅文，在培育小書蟲方面，有何妙法吧！

家庭創造氛圍 建立共讀時間

或許不少家長，在假日早上打開孩子的房門，老是看到這一幕—— 一個未刷牙洗臉、頭髮蓬鬆的小朋友，正坐在牀上打機！不過，育有兩女的Bonnie，看見的，卻是另一番景象：「她們要不是在一起玩Barbie，就是坐在牀上各自看書，兩個就像人家追電視劇集一樣，追書追得很入神。」Bonnie訴說日常，但對很多家長來說，卻是蔚為奇觀。

表現出閱讀是賞心樂事

擁有兩個碩士學位、現任出版社社長的Bonnie，與國際關係學者沈旭暉，是名副其實的「書蟲」，夫婦育有兩女，長女雪雪今年9歲，幼女雪糕7歲，二人亦同樣是「小書蟲」。莫非是基因遺傳？

Bonnie並不反對基因論說，但她更加相信，這是遺傳與環境，互相影響出來的結果，「我認同每個小朋友，在某些能力上，或許是會有差別的，這可能與遺傳基因有關，但其實先天影響是遠不及後天的，尤其在童年，究竟他們有沒有合適的環境，讓內在能力有機會被發展？孩子的神經元是否獲得足夠的刺激？這些才是關鍵」。

何謂合適環境呢？在Bonnie眼中，就是耳濡目染。她用了一個有趣的比喻去解釋：「例如我喜歡吃燒賣，兩個女在BB時無得吃，但她們看見我每次吃燒賣時的喜悅神情，並且吃得津津有味，這種非言語的信息，她們是接收得到的，潛意識亦認定了燒賣一定是『正嘢』，當她們長大些，便躍躍欲試。」換句話說，若家長希望小朋友愛上閱讀，Bonnie認為，不是靠囉囉嗦嗦或苦口婆心去勸戒他們，而是家長先讓自己成為讀者，身體力行去表現出閱讀是一件賞心樂事！

此外，打從幼兒開始，Bonnie每天都跟兩個女兒建立共讀時間，讓她們經驗到，看書可以跟父母有一段很親密的時光，「看書的時候，能夠挨着爸媽，甚至坐在爸媽的大腿上，我相信對每個小朋友來說，都是一個美妙的感覺、美好的回憶，他們自不然想保存着它」。時至今天，雖然雪雪和雪糕已有自行閱讀的能力，但一星期還是有好幾個晚上，會要求媽媽讀故事書，Bonnie也樂意奉陪。

當香港小孩，大部分也是機不離手時，雪雪和雪糕可算是異類，這歸功於Bonnie一直「企硬」，拒絕供應「電子奶嘴」，「除了學習上的需要，我從來不會把智能手機、平板電腦給她們當成消閒娛樂的工具。要消磨時間或想輕鬆一下嘛，她們可以選擇看書、繪畫、玩桌遊、踏單車等，但就沒有電子產品這個選項」。

不用「電子奶嘴」 發掘有趣玩意

她鼓勵家長平日可多引導和陪伴子女發掘更多有趣活動或玩意，讓小孩的目光，不再單單聚焦於電子產品上，幫助他們更健康成長。

作為推動兒童閱讀的舵手之一，Bonnie又有何妙法，使抗拒書本的孩子，願意開啟閱讀大門呢？她提議投其所好，先從興趣入手。「有些男生很喜歡研究昆蟲，那父母不妨從昆蟲圖鑑開始，讓小朋友知道，書本是可以輔助他追尋自身興趣的，這就可以化為他的閱讀動機；又例如雪雪自幼喜歡吃東西，所以她小時候，我跟她看的圖書，很多都跟食物有關，她見到這麼多食物圖片，會看得特別開心、投入。」

她亦再三叮嚀父母，切忌在閱讀上訂立太多框架和規條，否則小朋友只會視之為「功課」，是被迫去完成的，會令他們更加抗拒閱讀，「這應該是一個給小朋友完全放鬆、自主的時間，容讓他們隨心所欲，自由揀書，也不要規定他們必須要完成多少頁，其實哪怕只是看幾頁都沒有問題的，最重要是享受閱讀的過程」。●

學校推紙本、電子閱讀雙軌並行

教育局於2022年公布了由課程發展議會編訂的《小學教育課程指引》（試行版）（下稱《小學指引》），新指引維持小學教育共7個學習宗旨，其中「閱讀習慣」擴展為「閱讀及資訊素養」，反映香港的小學教育，邁向培育「雙閱讀素養」，即同時提升孩子紙本閱讀和電子閱讀的能力。

中華基督教會協和小學（長沙灣）（下稱長沙灣協和）校長蔡世鴻是香港公共圖書館諮詢委員會委員，在他掌舵下的長沙灣協和，不單擁有一個偌大兼裝潢別致的圖書館，校園的閱讀氣氛亦十分濃厚。令人意外的是，原來該校的閱讀推廣工作，除了針對校內學生及家長，近年還拓展至區內的幼兒家長。

電子書助跨課程閱讀

長沙灣協和圖書館主任倫雅文解釋：「一來蔡校長真心相信閱讀可以幫到小孩子，二來他也想做好幼小銜接。」她指出，在疫情期間，幼稚園學生其實沒經歷太多面授課堂，也缺乏戶外活動，部分孩子很依賴「電子奶嘴」過活，導致他們升上小學後，閱讀能力較弱，「我們相信，假如兩三歲人仔便開始沉迷電子產品，來到小學已經6歲了，學校很難力挽狂瀾。既然深水埗區的幼稚園學生，將來很可能會成為長沙灣協和的學生，於是蔡校長想我透過舉辦親子共讀課程，令到這班目標家長能更重視閱讀，也懂得如何陪伴子女共讀。當基礎打好，將來我們要花的工夫，便少很多」。

倫雅文雖不贊成使用「電子奶嘴」，但從不抗拒電子閱讀，並指長沙灣協和推動閱讀的策略，是紙本閱讀和電子閱讀雙軌並行。「經歷過疫情，學生運用電子科技的能力提升了很多，所以我們也推廣多了電子書。也鑑於長沙灣協和一向提倡跨課程閱讀，電子書在當中可以發揮很大的作用。」她說，在各級各學科的學習，或是全校的探究活動日，圖書館都會為學生整理不同的閱讀材料，但受到紙本書數量的限制，學生難於在同一時間閱讀相同的書籍，但透過電子渠道向學生派發電子書，便可解決上述的難題。

舉例該校早前讓小四學生以「雞蛋降落傘」做科學探究主題活動，便向他們派發一本電子科普雜誌，「雜誌有一篇文章，是講航天員返回地球時，需要用到3頂降落傘。同學一起看完這本電子雜誌後，再思考自己的設計時，究竟是否需要為雞蛋做3頂降落傘呢？還是做1頂很大的更好呢？大家會有不同想法」。

自選學習場所 圖書館打書釘

雖然電子書有其優勢，惟她強調，小學生仍然十分需要紙本書，「作為小學圖書館老師，我不會希望年紀這麼小的孩子，已完全不看紙本書。我自己的做法是，提供電子書之餘，圖書館一定會有同類的紙本書供學生借閱的」。

除了在校園增設多部自助借書機，增加學生借閱紙本書的機會，長沙灣協和為回應《小學指引》新建議的「善用學時」原則，在去年恢復全日制後，便重新規劃學校時間表，重點是釋放下午的時間和空間，包括逢周一至三加入1小時的小組時間，讓學生可以在該時段內，自由選擇學習的場所，例如圖書館。「雖然學生以前都可在小息時來圖書館借書，但始終小息時間很短，合共也只得25分鐘，他們都是來去匆匆。現在有1小時，學生真的可靜下心來慢慢揀書，揣摩一下自己的閱讀口味，這種自發閱讀，相信會取得較理想的閱讀成果。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第498期]