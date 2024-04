環境劇場：親手栽種 模仿動植物創作 大自然喚醒生命力 享原始快樂

在「動戲大地藝術節 再翅飛飛」計劃發布會上,甄詠蓓提到城市人往往因為缺乏接觸大自然而出現「大自然缺失症」的現象,這名詞源自Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder一書作者Richard Louv,他指孩子缺乏創造力、想像力,不懂與人分享、注意力不集中或有抑鬱等問題,可能是患上「大自然缺失症」(nature-deficit disorder)。甄詠蓓指這個「症」並不是一個要看醫生吃藥的醫學病症,而是指小朋友甚少機會接觸大自然,會使其生理和心理也有所缺失,所以才提倡讓兒童多與大自然接觸,對其行為、情緒、人際關係有所裨益。(機構提供)