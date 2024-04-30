環境劇場：親手栽種 模仿動植物創作 大自然喚醒生命力 享原始快樂

在「動戲大地藝術節 再翅飛飛」計劃發布會上，甄詠蓓提到城市人往往因為缺乏接觸大自然而出現「大自然缺失症」的現象，這名詞源自Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder一書作者Richard Louv，他指孩子缺乏創造力、想像力，不懂與人分享、注意力不集中或有抑鬱等問題，可能是患上「大自然缺失症」（nature-deficit disorder）。甄詠蓓指這個「症」並不是一個要看醫生吃藥的醫學病症，而是指小朋友甚少機會接觸大自然，會使其生理和心理也有所缺失，所以才提倡讓兒童多與大自然接觸，對其行為、情緒、人際關係有所裨益。（機構提供）

澆水不簡單：李俊妮（左）教授小朋友日常農務工作，不少小朋友也是第一次對着植物澆水，試過才知要讓水澆得遠，原來一點也不簡單。（楊柏賢攝）

分享種植：這天甄詠蓓（右）來到環境劇場探班，小朋友向她介紹自己所種植的法豆和小蘿蔔。（楊柏賢攝）

【明報專訊】都市發展迅速，加上電子產品成為人們生活的一部分，種種因素讓我們下一代與大自然走得愈來愈遠。

為了讓兒童有機會認識大自然之美，一群自然教育、社區、藝術工作者，共同設計了一系列與大自然共生的創意工作坊，透過互動遊樂與創作形式，給孩子們了解大自然的各種特性，並讓他們與生俱來的生命力、觀察力、創造力、行動力得到覺醒。

文︰顏燕雯

4月份的一個周末，錦田清潭路上的一間小白屋裏十分熱鬧。10多個四五年級的小學生在屋內參與「兒童自然及藝術工作坊」的環境劇場活動。在活動前的3星期，他們先在田野間埋下種子，並學習除草、澆水等農耕程序；活動當天，他們終於可到田裏看看自己之前種植的法豆和小蘿蔔有否長高。雖然當天氣溫高達30℃，但在耀眼的陽光下，孩子們在午膳後都沒有打算休息，其中一個跑得滿臉通紅的四年級女生區綵敏表示，看到自己親手栽種的法豆長大了，十分開心，「在這裏還可以四處奔跑，比在課室上堂更自由」。

這班小學員上午都在學習植物和農務知識，導師更讓他們每人拿起澆水壺，隨意把水澆到地上作畫；午飯過後，導師又跟他們作戲劇活動，如以大自然環境裏聽到的聲音創作，有得學又有得玩，難怪笑聲遍佈田野。

結合自然與藝術 提升兒童精神健康

「環境劇場」工作坊是童迷香港藝術計劃「動戲大地藝術節 再翅飛飛」（下稱計劃）的其中一部分，整個計劃橫跨一年，第一階段於今年3至11月在不同地方舉行四大類兒童自然及藝術工作坊，供6至12歲兒童免費參加；12月份將於嘉道理農場暨植物園舉辦為期6天的大型沉浸式劇場，最後將是次活動過程經收錄剪輯後，明年於大專院校及中小學等巡迴放映。

計劃藝術總監甄詠蓓（Olivia）是資深舞台藝術家，她希望透過一系列結合自然與藝術的活動支援及提升兒童精神健康。談到計劃概念，她不得不提到其好友、臨牀心理學家何念慈（Annie）。她們留意到現今小朋友的壓力十分大，如考幼稚園時緊張得講不出話來，又如上下午分別上兩間幼稚園以致睡眠不足等，覺得非常痛心。Annie因工作關係，會為家長和兒童輔導，可是Olivia說自己非專業治療師，但作為表演工作者，詰問自己可否在其專業範疇做一點事情呢？

尋回原本力量 明白生活不止讀書

2018年，她邀請國際形體劇場導演及教育家David Glass合作，以其設計的Lost Child Project創意培訓為藍本，與甄詠蓓戲劇工作室共同策劃Lost Child Project in HK，以表演藝術為橋樑，關懷年輕人和兒童的精神健康。隨後在2020及2022年她更與大館合作，舉辦「動戲．童迷香港藝術計劃ÉLAN Lost Child Project HK」，以合共30多個藝術項目，讓年輕人重拾信心和希望。計劃完結後，她認為下次活動不能再在室內舉辦，「那段時間許多人喜歡行山，因為可以除下口罩舒口氣，更感覺到大自然是如此接納和包容我們。加上今次活動對象為小學生，我更加想把它搬到戶外做，因為大自然其實就是一本百科全書，也可以給孩子在那裏尋回他們原本的力量，紓緩壓力」。

她慨嘆本港小朋友學習壓力大、功課多，甚至連睡覺的時間也不足夠，「你看小朋友來到田間學澆水都那麼開心，是因為他們覺得很新鮮，明白快樂其實好簡單！但另一個角度來看，我也是有一點點心酸的，那代表他們平日難得可以這樣玩耍。這個活動，是想透過專業導師帶領，讓小朋友利用互動遊戲及創作形式學習大自然的各種特性，找到自己與大自然的聯繫。此外，也想讓小朋友和家長知道，大自然其實好『正』、好好玩，明白生活不是只有讀書」。

樂於赤腳踩泥 自由舒展身體

計劃中的四大類兒童自然及藝術工作坊現正舉行，除環境劇場，稍後還有環境音樂、自然手作及自然律動，公眾和團體可透過官方網站（www.lostchildprojecthk.com）報名。記者當天採訪的環境劇場，是由生活Seeds Lab負責人李俊妮（Jenny）和劇場及戲劇教育工作者洪節華（華華）擔任導師，內容分為戲劇教育及農場耕作，小朋友會親身到農田學習耕種、觀察並記錄植物生長，也會透過田間探索，在戲劇環節時模仿植物、昆蟲等聲音和動態。工作坊中，Jenny發現小學員比她想像中放得開，「他們第一次赤腳踩泥當然會嘩嘩大叫，但沒有一個人不肯踩，大家都很願意嘗試，可能這裏的環境令他們感到很舒適，便會放鬆地自由舒展身體，這個年紀的孩子也應擁有這個空間」。

至於另外3類工作坊亦集合本地藝術及大自然教育工作者，如環境音樂是由本地獨立創作歌手鍾宛姍及Project Crow創辦人關朗曦指導，小朋友會到大自然觀察雀鳥，並製作小型樂器創作歌曲。自然律動則是在山林間玩樂，由自然脈絡創辦人莫皓光（野人）及擊鼓導師李子健教小朋友用回收物做敲擊樂器。至於自然手作則由戲偶藝術家葉偉彬及嘉道理農場暨植物園自然導師帶領小朋友探索及觀察雀鳥後，再一起製作小鳥木偶。所有參加工作坊的學員更會被邀請參與今年12月舉行的大型沉浸式劇場節，屆時公眾亦可參與，彼此分享在大自然中所找到的歡樂。

網址：www.lostchildprojecthk.com

[Happy PaMa 教得樂 第499期]