本周FOCUS．採訪手記：置身大自然 最緊要「識玩」

【明報專訊】這個4月，天氣反覆無常，不是連續數天狂風暴雨，便是又熱又焗，儼如炎夏。某個周末，我在近30度的高溫下，走進錦田採訪童迷香港藝術計劃「動戲大地藝術節 再翅飛飛」工作坊，那天雖然沒有猛烈的太陽，但在戶外站十幾分鐘，已有輕微中暑的感覺，攝影師更是未開工就已經大汗疊細汗。

小朋友落田工作 用心學習

工作坊設於Seeds Lab內舉行，那裏有一間小白屋，以及一遍田野和草原，小朋友有時在屋內上戲劇課，有時落田工作。田野間活動固然沒有冷氣，就是小白屋，也只有電風扇降溫，不過，小朋友卻似乎沒有受到高溫的影響，只見他們每個環節都用心學習和聆聽，即使午膳時間，也選擇圍繞小白屋跑來跑去或者玩捉迷藏，不願坐定定乘涼，個個都玩到臉頰紅通通的，彷彿都是興奮心情的印記。

只要「識玩」 人也變得自信

難怪計劃負責人甄詠蓓指這個活動，目的是希望讓小朋友重新「識玩」，明白縱使身處大自然，也不難尋找到簡單又好玩的東西。她相信，只要「識玩」，人也會變得有自信、有熱情，就算成長上遇到問題，也更容易懂得如何解決。既然如此，那爸媽們就要毋懼任何天氣，多帶子女到郊外走走，發掘大自然更多好玩點子！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第499期]