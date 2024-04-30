好去處：沉浸貓狗世界 學做最佳寵友

【明報專訊】可愛的小貓小狗容易討人歡心，但說到要做寵物小主人，就切忌一時衝動，必須先清楚明白照顧寵物需要履行的責任，三思而行。最近香港愛護動物協會（下稱愛協）於青衣設立了全新的愛護動物協會賽馬會百周年中心，當中更有全港首個以動物福利為主題的「SPCA沉浸式護動學堂」，透過不同工作坊和互動活動，加深幼稚園至小學生對動物及相關福利議題的認識，裝備他們日後成為優秀的寵主。

文︰顏燕雯

剛於3月開幕的愛護動物協會賽馬會百周年中心，除了配備與寵物有關的設施如動物醫院、領養中心、寵物潮流用品零售區、寵物友善天台花園、預約美容服務及寵物寄養服務等，最特別的，是當中設有4個課室，為幼稚園至中學及大專學生提供不同類型的課程及講座，其中以幼稚園至小學生為對象的「SPCA沉浸式護動學堂」，是利用不同動畫場景的投影，以互動形式讓小朋友增加對各種動物的認識，以及了解主人日常照顧寵物的細節，更會反過來以貓狗的角度，述說牠們的感受。這些遊戲和動畫的主題包括寵物護理知識、主人應有的責任，以及領養代替購買的重要，讓下一代學習尊重和愛護所有動物。

從寵物視角述說日常需要

「SPCA沉浸式護動學堂」每節課程參加者為25至30人，時間約90分鐘。大家來到互動教室會觀看各類動物，包括野生動物、農場動物及寵物的小知識影片，並在「最佳寵友」動畫中學習要有愛心與責任心，以及對待動物應有的態度。接着影片會從寵物的視角，讓小朋友了解寵物日常生活和需要。當中設有小遊戲，例如讓小朋友觸碰屏幕，為小狗選擇合適的睡覺地方，或在屏幕前模擬為小貓梳毛的正確手勢等。此外，幼稚園和小學生分別有適合他們程度的學習環節，小學生會從影片中認識香港常見的貓狗品種及特性，幼稚園生則會以填色方法繪畫狗狗，再投影到屏幕。最後，參加者在導師帶領下探訪領養部，透過待領養動物的故事，帶出領養代替購買的信息。

互動、探索、考察

加深認識動物福利

現時「SPCA沉浸式護動學堂」主要服務對象為學校及團體，在假日亦不定期推行親子班給公眾參與。香港愛護動物協會教育及外展服務主管葉滿怡（Lisa）表示，護動學堂課堂與一般導師講、學生聽的模式大有不同，透過互動、探索和實地考察，小朋友可以更易吸收愛協希望帶出的信息，並提升大眾對動物福利議題的關注和認識。

■愛護動物協會賽馬會百周年中心

開放時間：周一至日，上午8:45至晚上6:00

領養中心開放時間︰周一至日，上午11:00至下午5:30

*公眾假期開放時間，可瀏覽網址或致電查詢

SPCA沉浸式護動學堂

收費：平日學生或小童$180/位，教師或成人$150/位；

周六日學生或小童$200/位，教師或成人$160/位

報名詳情：shorturl.at/imuK3

地址：新界青衣長輝路38號

查詢：2232 5555

[Happy PaMa 教得樂 第499期]