網樂天地：「以練代賽」培養孩子自信

【明報專訊】當你比賽犯下嚴重失誤時，仍然能打出自信嗎？

我有一個朋友，他本身是網球教練，他的女兒剛參加了小型網球校際比賽的分區賽站，她在較早之前的小型網球挑戰賽已獲得銀牌佳績，而且狀態愈來愈勇，所以父母對她今次比賽也滿有信心，不出所料她披荊斬棘排除重重困難殺入決賽。面對決賽的對手，雖然朋友的女兒昔日是她的手下敗將，明知是硬仗，但也無損其信心，反而更有決心要力拼一場，父母期望女兒勝出的心態亦表露無遺。

打失波父母大叫 女兒分心

不料在第一盤就出師不利，在休息期間父親臨場指示，叫女兒放膽一搏大力抽擊，結果戰術奏效追回第二盤。決勝盤雙方進入膠着狀態，7分的賽事打成5:5平手，雙方家長都看得手心冒汗緊握雙拳，就在關鍵時候朋友的女兒打出一個反手卻嚴重犯錯，將一個看似簡單的球打了出界，父母大嗌一聲，令專心比賽的女兒分了心，而她意識到自己犯了一個父母認為「彌天大錯」之後，頓時方寸大亂，隨後一分也失去了信心沒法專心打，結果白白斷送了這場比賽的冠軍。其後家長沒有責備女兒，反而不停埋怨自己的反應太大令女兒分心，這次比賽的經驗對他們一家都是「經一事長一智」。

很多運動比賽開始年齡愈來愈小，小型網球比賽大概5歲便可以參加，而家長對比賽的態度和安排訓練的環境對小朋友的自信影響也不可小覷。例如，家長在場邊為孩子加油時，如果面對孩子的大意失誤，聲音與表情表現出焦慮不安、過度參與等，那可能會給孩子的信心之火瞬間潑了盆冷水。

當你們的孩子犯下嚴重失誤時，他們仍然能保持冷靜嗎？能作出適當的應對嗎？台上一分鐘，台下十年功，我們如何有效地培養孩子的自信心？

進入忘我境界 不為輸贏

首先，可在平時訓練中刻意加入在高壓情景下比賽，運用不同的思考方式和策略去面對壓力。很多家長和年輕球手都認為「以賽代練 」是最好的培養模式，以增加經驗和自信心，可惜事與願違，可能愈賽愈沉於谷底；反而「以練代賽」來得比較重要，因為比賽表現反映訓練的成果，所以要在練習時培養他們自信方面下一點苦功，如加入逆向思維和提升心智的元素。

例如，在訓練中，設定不同的比賽情况，如在「破發分」甚至「賽點」的壓力下，如何調校思想和控制情緒，培養積極正向思維方式，讓他們學會在壓力下保持冷靜，在不容有失的壓力分數底下，把握最合適的時機去擊出主動得分的策略；每次訓練都要設定一些小任務或具挑戰的目標去達成。這樣一步一步的鍛煉，從小就開始培養，只要努力，必能聚沙成塔，顯現成績。

其次，是要運用正念呼吸法，保持比賽集中度，在緊張的時候不要慌，先要調整好呼吸，其後放鬆心情集中自己，冷靜去面對困局。

最後，要讓自己在比賽中進入忘我境界，集中力不能放到去獎盃或輸贏上，因為輸贏自己不能控制，只有表現才是能控制的範圍，要集中打好每一球，而勝利將會是在球場上出色表現的「產品」。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第499期]