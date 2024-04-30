讀樂樂：連繫三代人的橋

【明報專訊】還記得2010年起為《明報》親子版的讀者介紹好書，不知不覺10多年。近年榮升阿嫲又成為婆婆，除了老婆和阿媽的稱號，還多了奶奶、外母、嫲嫲和婆婆的身分，當了阿嫲最感恩的時刻莫過於重拾與幼兒共讀的樂趣。為了實踐祖孫共讀樂無窮，除了重溫家中萬多本自家珍藏的繪本，還常逛書店，重拾尋好書的樂趣。

從以前一家四口到現在一家八口，日常生活自然起了許多變化，與媳婦、女婿和兩名孫兒的相處也需要多多學習，閱讀和圖書再次成為生活中不可或缺的伙伴。還是堅持從閱讀中成長吧！就好像這本書《橋相連．心相接：給孩子的香港故事》，由主角家朗和家怡兄妹為爺爺精心製作生日禮物的經歷為故事骨幹，當兩兄妹走過行人天橋時，靈機一觸，何不游走「大澳大涌橋」、「銅鑼灣奧運橋」、「中環至半山自動扶手電梯及行人天橋」、「龐大的荃灣行人天橋網絡」、「青馬大橋」、「港珠澳大橋」6處各具特色的橋樑？從中認識當中的歷史文化和各方面的發展，從而製作以橋為主題的畫冊送給爺爺，連繫祖孫之情。

跟隨主角足迹 回顧家族往事

早幾日就為孫兒分享這本書，我們跟隨兩兄妹的足迹，透過故事走進有「東方威尼斯」之稱的大澳認識大涌橋，順道與他分享曾曾祖母的墳墓就在大澳，每年清明節曾祖父就會帶我們去掃墓；還有那道連接青衣和馬灣的青馬大橋也借來延伸分享，讓他知道我們不少親友也有份參與興建青馬大橋呢！到了港珠澳大橋，就令我們全家都興奮，因為，每次駕車到珠海遊玩都會經過，自然帶來說不完的趣事。

這本書的內容實在太豐富了，不止是故事書，還是一本別出心裁的遊戲書，讓小朋友在遊戲中吸收相關的知識。喜歡此書，因為「橋，肩負連接兩地的重要使命，使人們交流溝通更方便」，「 心，可以藉着建立溝通橋樑，拉近人與人之間的關係」。親子共讀難道不是藉着好書交流和溝通，並拉近彼此親密關係的溝通橋樑嗎？

文︰菜姨姨

作者簡介：致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

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[Happy PaMa 教得樂 第499期]