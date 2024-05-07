本周FOCUS．採訪手記：媽媽心中小天使

【明報專訊】聯合國人口基金會早前發布資料顯示，香港生育率全球包尾，事實上，我身邊不少事業型的女性朋友，就算結婚，都選擇「不育」，連香港家庭計劃指導會都說，「無孩」家庭將成主流。

充滿正能量：條條大道通羅馬

不過，今期封面故事主角林碧儀（Maggie）卻徹底顛覆這個主流觀念，在商界任職公關高層，從小到大都是學霸的她，同時是5孩之母，據她所說，每個孩子都是自己計劃之內，無一個是「意外」製造。「唯一意外，是本來我打算每兩年生一個，因為想小朋友的年齡相近些，較容易相處。但無奈生完阿女（第3個）之後，經歷了兩次小產，於是相隔4年才生第4個」。

在這個年頭，生5個孩子已經夠矚目，難得Maggie更大方公開，4子1女都有特殊教育需要（SEN），更在facebook開設「五個SEN孩的媽媽」專頁，令她的故事，加倍搶眼球。記者最欣賞的是，這位公關界能手，不單在職場表現出高EQ，做媽媽，也是充滿正能量，面對膝下5個非一般的子女，她非但沒有半點怨言，更形容5個孩子都是她心目中的小天使，是她生命中最寶貴的禮物。

聽Maggie說，她經常收到「滿江紅」的成績表，換了一般家長，極可能會「發癲」，但她卻很看得開，抱着條條大道通羅馬的信念，便覺得沒有什麼大不了，那就不會為自己增添壓力，亦不會帶來親子間的張力。這種豁達，實在很值得一眾媽媽學習！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第500期]