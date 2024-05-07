親子筆陣．閱讀的幸福：培養孩子世界觀

【明報專訊】我們每日都為了生活汲汲營營，在這種高壓、忙碌的生活中，能顧及到自己眼前事物、身邊的人，已是萬幸。可是，這幾年我們的世界發生了太多事，有戰爭，有地震，也遇到暴雨成災……讓在香港平安生活的孩子，擁有廣闊的世界觀，有一個關心世界的心，成為一個世界公民，是我們在教育工作中的重要使命。

遠方的國家 有孩子倒下

在每天的閱讀時段，我都會輪流到每班跟孩子分享繪本。其中我跟五六年級的學生介紹了日本作家長谷川義史的《我吃拉麵的時候……》。這本書的文字和故事都很簡單，但能引起孩子的思考，用開闊的眼光，去關心周遭發生的事，目光不止停留在自己眼前所見的。故事就是封面的孩子在吃拉麵開始，在他正在吃拉麵的當下，他身邊的花斑貓在打哈欠，隔壁有人在看電視，有人正在去洗手間，有人在運動、練琴。作者很有心思地用這些城市孩子日常的活動來建構小讀者發現他們正在過着日常生活的當下，原來在我們看不見的不遠處，也有很多不同的人過着他們的平常生活。然後作者再將孩子的目光拉遠到其他國家，這些國家的孩子在騎單車，有一個在背着小孩，有人在水井取水，有的在牽着牛耕田，也有一個在賣麵包。孩子很容易發現他們在閱讀這本書的時候，世界上不同地方也有不同的孩子正在經歷一些事情，這些事情是他們不會經歷到的，跟他們的生活有一些距離，但我們要讓他們知道，這些都是不同國家孩子的生活，是他們每日都面對的事。我們仔細閱讀，會發現在生活質素及文化上，不同的國家存在着很大的差距，而這是我們一直沒有為意的。最令我們震撼的，是作者描述到更遠的山上的國家，有一個孩子倒下了。他為什麼會倒下？是昏倒了？還是死了？我們不知道這孩子發生什麼事，只知道世界的另一頭，可能真的有孩子在這一刻因為飢餓而倒下，也可能因為戰爭而倒下……我們都不希望孩子要經歷這些不幸，但我們要讓身邊孩子知道，就算我們未有能力去阻止這些悲劇，也需要去關心、去留意這些事，也需要為他們禱告。

建情感共鳴 關心他人

孩子在這繪本中，能感受到其他孩子的情感和生活，從中建立情感的共鳴，以及產生同理心。培養孩子的世界觀，是我們辦教育的一項重要使命，讓孩子擁有寬廣的胸襟和視野，能站在更高的地方思考，讓他們有一個憐憫、慈悲的心去關心世界上其他的人。

希望家長能跟孩子一起閱讀這本書，並在當中啟發孩子對世界的關注，讓他們明白不同地方的孩子也各自有他們的生活，也有各自的困難要面對。我們可以去關心彼此，也可在有能力的時候施以援手。讓我們帶着這份心意，去培育孩子成為一個具同理心和全球意識的世界公民。

文：何彥輝

作者簡介：現為港澳信義會小學校長，20多年來，倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展，相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。

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[Happy PaMa 教得樂 第500期]