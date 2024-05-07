A苗園圃：教養兒女最難的關？

【明報專訊】一次舊生聚會被問及：「老師，你兩個兒子都長大了，最難的關是否已過？」當日聚會的兩名舊生認識我家兩兄弟，曾聽聞不少他們兒時搗蛋事，我回應說：「其實每個成長階段都有難關。孩子年幼時期對父母來說可謂難關比較多，尤其有衝動兒或星兒的家庭；而長大後難關是會繼續有，因着他們青春期情緒變化很大，難關級數倍增。沒有最難，只有更難的關……」

衝動兒耐性鍛煉是持久戰

先說說小兒吧，幼年及兒童期常因動作多、聲音大、偶爾因衝動個性而不問自取容易記仇哥哥的玩具等，所以長期受他仇視。當哥哥過分針鋒相對，小兒便發難，而且事件頻繁，絕對是我倆夫婦在那些年最大的困擾。疫情最嚴重時，就讀三年級的小兒沒法坐定定上網課，也未能同步處理線上線下功課，兩兄弟在家時間長，衝突事件更密。哥哥升中後有自己的天地，不再時刻與他對着幹；疫後復課小兒重新投入校園生活，成績漸見進步。最難的關是否已都過了？這是我心中所想，可惜答案是不。

成為高小生以後，小兒除了本身衝動倔強個性，也受網絡與手遊文化影響，兼被同輩「薰陶」，日漸變得更有主見，做事更沒耐性，父母光靠定下硬規則和說大道理已不行。小兒學習喜愛的樂器多年，當有機會在校跟要好同學合作busking演出，他卻因沒耐性多練習而拒絕教師邀請，未能明白這次機會的珍貴、這份回憶的美好。父母連番鼓勵，他也不為所動，只有替他惋惜。小六畢業前的3個月，他竟犯下新錯誤，我和爸爸真嚇個半死，成績表上將永久留下黑色印記……

助星兒擊退負能量是循環

青春期哥哥脫離風暴，受身邊人激勵，重整生活秩序，認真學習，考取了好成績，他從此就一帆風順嗎？答案當然也是不。每逢長假期，規律的校園生活和恆常運動班稍作停頓之際，父母便極之頭痛！先來看看聖誕節假期時大兒怎麼樣：多半宅在家做躺平族，聽歌（不時校大聲浪），看小說（在手機看新興網絡小說，不自覺低着頭，彎着腰，長時間地看），食多餐（有自己買零食和飲料，正餐以外再多吃一兩餐等情况）。結果？養懶了自己，弄壞兼養肥了身體，假期後還出現嚴重拖延症。不久，中期測驗周殺到，他藉口要精神食糧，買了更多零食，兩個月內他增重接近20磅。他溫習時怨聲載道，不時藉機大發脾氣，負能量常吞噬理智和耐力。

後來的復活節假期，他參加學校運動訓練營和內地交流團，情况好轉，加添不少正能量。不過有些意想不到的，是他抵受不住內地廉價美食誘惑，又吃多了，再增多10磅回港，現在校服褲已穿不下。為了他的健康和形象，鼓勵他減食量多做運動，過程中，父母硬啃不少大少爺脾氣。

「沒有最難，只有更難的關」沒有誇張！父母縱然十萬個不願，但教養衝動兒耐性是持久戰，幫助星兒維持正面有動力是個循環，沒有終點，沒有捷徑。我面對方法是：抱着平常心，裝備好自己（包括冷靜沉着應對的智慧，做好夫婦溝通的工夫，明白當父母說的沒用，就要主動向外求助的道理等），並持着辦法總比問題多的信念。只要父母不放棄，子女一定會進步。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第500期]