感創航道：探索LBD 向台北小學取經

【明報專訊】教育大同早前舉辦了台灣交流團，目的是讓參與的教育同工透過參觀3間台北實驗小學，探索發展LBD（learning by doing）的可能，達至「從心體驗，共學啟航」。

「台北市小實光實驗教育機構（小學部）」（簡稱小實光）、「台北市大安區和平實驗國民小學」（和平實小）與「台北市指南實驗國民小學」（指南實小）均位於台北，其中小實光屬私校，而位於台北市中心的和平實小，以及受大自然包圍的指南實小則為官校。由於學生背景、家長期望、獲得的資源等都不同，在推行LBD都各具特色。

官方推動實驗教育

台灣實驗學校能「名正言順」存在，是基於台灣教育部「為鼓勵教育創新，實施學校形態實驗教育，以保障人民學習及受教育權利，增加人民選擇教育方式與內容之機會，促進教育多元化發展」，於2014年教育部制訂「實驗教育三法」，「以落實教育基本法鼓勵政府及民間辦理教育實驗之精神」，不同性質的實驗學校獲官方認可及支持由上而下推動LBD課程。

儘管香港教育政策有別於台灣，但早於10多年前校本課程已盛行於小學，甚至有學校放棄教科書而自編教材，可見創新教學的發展空間。若真誠地希望每個學生都能被「看見」，學校願意按學生需要，以合適的步伐「雙向行車」，包括由上而下、由下而上並行；甚至學校互相交流「多線行車」推動LBD，應該還是可行的。

上課准自由走動 混齡課程學自主

小實光是私立教育機構，而和平實小作為實驗國小的始祖，沒太多傳統包袱，以主題式跨科課程實踐LBD，簡直是海闊天空任創新；指南實小則因應社會變遷尋求轉危為機，於是善用校本特色，設計大自然學習主題，同時平衡語文數理的學習，於早上課堂以分級分科模式上課，下午則作混齡跨科主題教學。

無論是教學環境，或分組安排等，3校均是為了協助學生多元成長，如和平實小同一課室兩班五年級分別上中文及數學堂，而沒影響彼此專注學習；小實光學生上課時坐姿自由，甚至獲准在課室自由行走，學生仍能把教師的話「聽入耳」；指南實小的混齡課程把全校學生分為「八大家族」，觀課那天就是由學長按能力為「家族後輩」安排當天的「闖關任務」，以增進「家人」感情。無論是學長製作或後輩參與，都是自我挑戰的學習。就觀察所見，活動期間，學長會即時檢討及自主解難，長幼之間亦彼此學習、相處融洽。

至於評估方面，以多元化質性評估為主，包括：觀察學習表現、學生口頭匯報與文字紀錄、過程中的嘗試與修訂紀錄等；教師常伴學生按情况給予支援，最後亦以文字回饋，讓不同潛質的學生都能被理解，跟隨自己的步伐及選擇學習，減低與人比較競爭意識。

如何推行LBD的彈性很大，最關鍵的還是教師的特質。誠如在分享中有台灣校長提出：「教師本身是一位享受學習的人嗎？他們能放手讓天生愛學習的孩子探索自己的喜好，給孩子多一點機會及空間嗎？」這些都值得同工反思。

文：范伊雯（教育大同學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by Doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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