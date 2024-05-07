解鎖孩子心：忍心說「不」

【明報專訊】「我要這個！快給我！嗚嗚嗚！」孩子哭鬧着。

「你這樣發脾氣有什麼用，說了不可以就是不可以！」媽媽皺着眉頭說。

「啊！啊！啊！我不管，我就要這個！」孩子開始在地上打滾，聲嘶力竭地哭着、大喊着。

孩子「一哭二鬧」的場景，在美鳳家裏天天上演。每次美鳳不管是哄，還是責罵、說道理，孩子統統不買帳，反正她會一直哭鬧，直到覺得累，或是得到想要的東西，她才會停下來。

好幾次美鳳跪在孩子的身旁，無奈地看着她在地上打滾，心裏難受又焦急。

有一次孩子在我們中心上課。因為在課堂裏玩得太開心，下課後不肯走。當美鳳跟孩子說﹕「我們要回家了！」孩子就開始「一哭二鬧」。

為了安撫孩子，美鳳跪在孩子身旁不斷哄她。我們拍一拍美鳳的肩膀，示意她先離開孩子，並帶她到一個仍然看得到孩子的地方。

美鳳焦急地說：「她真的可以哭好久，我真的拿她沒有辦法。」

拒絕無底線遷就 設合理界線

我告訴美鳳：「我們明白你心裏焦急，但想要打破這個惡性循環，我們要對孩子的情緒反應『免疫』。若我們的回應是出於內疚、不安、焦慮等情緒，我們就很難分辨孩子的行為和情緒是否合理。」

我解釋說：「孩子一直都用大喊大哭的方式，來表達自己和獲取媽媽的注意。因為媽媽愛惜孩子，不願孩子常常處於負面情緒之中，所以不自覺用了遷就的方式來回應孩子，這樣就構成了不健康的互動。關係中帶有糾纏，如果不鬆解，孩子就會一直用這種不健康的方式，來表達自己和掌控環境。」

說到這裏，我們突然發現，孩子哭聲暫停了，她坐在原地，看着我們。這時候，美鳳想要動身，走到孩子身旁。我示意她先緩一緩，跟她說：「孩子其實開始知道，她用這個方法不能完全掌控環境了，現在有機會可以重新跟她建立一個較健康的互動了。」

父母安定，孩子安定。有時候孩子的情緒需要空間過渡，我們可以同理孩子的情緒，但同時要保持清醒，孩子一些不合理的要求或需要，我們不用全然滿足，並且要在互動之中，堅定且溫柔地設下合理的界線。

有時候，忍心向孩子說「不」，也是愛孩子的一種方式。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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