讀書時節：追尋一本書的誕生

【明報專訊】我在學校的圖書館服務，為孩子經營「閱讀的溫暖小窩」，常常辦理各種和書相關的活動。在眾多項目之中，最讓孩子期待的，是「一本書的誕生」閱讀文化交流團。我們除了帶學生逛書店、去圖書館，還會帶着學生到訪出版社，訪問作者和編輯，了解書籍出版的工作。交流團還有一個特別的環節，就是大伙兒一起到印刷廠，在生產線上看印刷和釘裝，看看一本本圖書是怎樣「生」出來的。回頭看來，籌辦活動的初心，就是想讓小朋友知道，他們平常翻着看的書，是經過很多人努力和付出，才來到他的書桌上的，每一本都值得我們珍而重之。

縱觀出版職位、工序

我想起這久違了的「一本書的誕生」之旅，也不妨帶學生讀讀《一本書的誕生》吧！簡言之，這是一本說「書是怎麼來的」童書，順序向小讀者展示書籍如何由作者腦海裏的一個想法，最後來到我們手上。孩子讀着讀着，即使一如平日看故事書這般，把原因、經過和結果讀一遍，卻會發現，成書過程的關卡和工序很多，走一趟圖書誕生的過程，原來並不簡單。另外，如果請小讀者數一下書中的「登場人物」，每個人物都有其代表的工作崗位，人數之多也肯定出乎他們的意料，想來，也算是一種生涯規劃教育。

小朋友都上過作文課，甚至很多小朋友也喜歡創作圖文小書，過一把小作家癮，有些甚至有寫一本書的願望。他們大概都知道，作者是成書理所當然的靈魂人物。《一本書的誕生》帶小讀者去追尋作家完成了初稿之後的故事。孩子們可能比較容易明白，作者的文字和構思進入出版流程，會經編輯、美術總監、設計師和畫家等處理；也不難理解出版團隊中，出版人和銷售總監等，會就各自負責的範疇提出專業意見和修訂。那麼，什麼是「打稿」？什麼是「藍紙」？書籍專業的製作和印刷是怎麼樣的呢？版權總監是幹什麼的？一本書還能有多國語言？也有不同制式的電子版本，那是如何做到的呢？一本好書，印好就好了，市場部還要做什麼工作呢？

珍惜書本 尊敬文化

這本色彩明艷的繪本，書中角色，尤其作者、編輯和設計師3人，他們常常在完成一個任務，向成功多走一步的時候，便跑出來狂歡起舞，這種快樂讀者能感同身受，大概真的是克服步步考驗，才值得如此雀躍。就這樣，《一本書的誕生》帶着我們經歷一本書從零到有的過程，當中有很多人的勞動與汗水，心力與付出，夢想與期望。於小朋友而言，最重要的收穫不止「識書」，更是「惜書」——對書籍的敬重，對文化的崇敬——珍惜擁有的東西。

我第一次翻到這本書時，忍不住問編輯小姐：怎麼要把它做得這麼大本？敬業樂業的她說：「當然了！一本書的誕生是大事，當然要弄得大一點了！」也沒錯！每一本書的誕生，都是想法的實踐、意念的成真，然後，再緩緩地降落到讀者手上的一段奇妙旅程啊！

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第500期]