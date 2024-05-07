國際親子台：「問題兒童」的問題？

【明報專訊】數月前在台北書展，有機會跟當地家長分享「不是問題兒童」這課題，沒想到這題目引來不少共鳴。有名當日的聽眾上周傳信息給我說：「記得那天你們說一句很好：『其實沒有所謂『問題兒童』，只是有遇到問題的兒童而已。』」

放下偏見審視狀况

遇到問題，就去尋找方法，逐步解決，這是最根本的解決問題方法。不過當涉及自己與孩子時，我們或會忽略了正視問題是第一步，不自覺把問題定義為一道「難題」，合理化潛意識的逃避反應。

「他脾氣火爆、不肯聽話、『很難搞』，是有情緒問題。」「哦，那我們有引導孩子如何合適地表達自己的情緒嗎？我們有示範過如何正視及擁抱情緒嗎？」

「他的字怎也寫不好，做什麼也『求其』，沒有用心，讀不成書沒有救。」「那我們有嘗試從他的視角了解寫字的困難嗎？有平心靜氣地問過孩子為何會把字寫反了嗎？」

若我們沒有放下偏見審視狀况，嘗試積極尋求解決方法，而很快判定孩子為問題兒童，這樣對誰來說都不公平。同樣地，若我們沒有認真地了解別人的狀况，而胡亂訕笑其他孩子，也是極不負責任的事。

上周有名台灣網紅媽媽在直播時回應網友問題：「你的兒子是不是在念資源班（註1）？」 她當場把兒子叫來問話，兒子回答：「怎樣會？不可能！我那麼聰明，以我的智商……」 然後就笑作一團。她再問：「那太扯了，那你們班有人要上資源班嗎？ 」「沒有，我們班一個問題兒童都沒有喔。」 「哈哈哈哈哈哈……」

事後很多人口誅筆伐這名媽媽，請她向有特別學習需要的學生及家長道歉，大家擔心公然嘲笑資源班的學生，會讓社會上更多人（包括家長）不願正視孩子的差異，並標籤化孩子。不希望任何人（特別是孩子）會被誤解與無知傷害，有特別學習需要（SEN - special educational needs）是很闊的光譜，不適合在大班學習的人，不代表不聰明。有讀寫障礙的孩子，跟智商沒有關係，愛因斯坦便是一例。自閉症光譜下，也有為數不少高效能學習孩子。

跟其他孩子也一樣，只是他們剛好有些弱項，碰上與大班教學的課堂設計不配合，需要其他配套來幫忙。不要誤以為進資源班的孩子，有多不聰明或智商不高。這也是為什麼書展當日希望跟家長談「不是問題兒童」，當日的另一名分享嘉賓，本身也是在讀寫障礙中掙扎長大的，因此他寫下了《文字總是看不懂》一書，希望更多孩子被讀懂。

人人獨特 有不同強弱項

但願每一個家長也能讀懂孩子，讓孩子明白，我們每個人也是獨特的，也有不同的強弱項，沒有誰比誰優越。成為照亮別人，溫暖他人的那一位，才是真正的強者。

註1：資源班是指有些學生因有不同的身心特質差異，不適合在大團體中學習，學校會依學生情况，抽出部分時間或利用課外時間，讓學生到資源班接受較彈性、個別及針對性的功能教學，使學生在團體學習外亦能獲得適當資源的輔導及幫助。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第500期]