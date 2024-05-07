增添父能量：爸爸如何與青春期兒子有偈傾？

【明報專訊】在「第五屆全港學生一分鐘演說比賽2024」中，不少中學生都選擇「我最希望香港父母明白有關青少年子女成長的三件事」作為分享題目，筆者身為比賽的其中一名評審員，聆聽了學生的分享後，反思到作為一名即將步入青春期兒子的爸爸，在與兒子溝通和如何發揮父職上都需要適當的調整。

每天至少花1小時與兒子玩耍

曾有爸爸分享，兒子在小學階段仍樂意向自己傾訴生活大小事，但當升上中學後，個性突然變得沉默，感到關係不如以前般親密。各位爸爸，這可是你的寫照嗎？究竟爸爸要如何調整，才可以與步入青春期的兒子繼續「有偈傾」？筆者有以下3個貼士與爸爸分享：

1. 及早建立親密父子連結

印度學者Sarika Manhas的研究顯示，爸爸若在兒子年幼時以肢體活動和玩樂來與孩子建立關係，父子的連結感在青少年期仍能保持穩固。青少年的精神健康往往與爸爸的安全依附感密切相關，因此爸爸要想辦法讓兒子感到自己在關係上可依附和信任。例如：建立每天至少花1小時專心與兒子玩耍、互相傾訴的習慣，隨着兒子的身心能力成熟，步入青少年期的兒子會願意與爸爸分享日常生活的大小事。

2. 以溫情和父愛去取代嚴厲管教

美國學者Schlomer在為期超過3年的追蹤研究中發現，當兒子正值青春期時，爸爸的嚴厲管教對於減少兒子的攻擊行為完全不管用。反而，爸爸的父愛顯然會換來兒子較少的攻擊行為。在青春期階段的兒子，他們的攻擊行為與自主有關。當爸爸能向兒子表現出溫情和父愛，兒子感到爸爸支撐他的自主發展，這正是他的成長需要之一，兒子的攻擊行為自然會表現得較少。因此，當兒子步入青春期，尋求更多自主和獨立的時刻，筆者鼓勵爸爸要將嚴厲轉移至尊重、聆聽、詢問等表達父愛的元素，並重新檢視自己會否過度嚴厲，以正面回應兒子需要自主的心理需要。

嘗試信任兒子作決定

3. 營造互相尊重的父子關係

美國學者Panpan Yang的研究指出，若爸爸對青少年階段的兒子保持高度的監管和控制，兒子對於爸爸試圖控制的負面反應會更加劇烈，有可能形成惡性循環。建議爸爸可以嘗試信任兒子，讓他在某些生活事情上作決定，例如：課外活動、溫習模式、周末外出玩樂等，營造接納兒子下決定的家庭氣氛。爸爸亦可向兒子解釋自己行事為人的底線，傳承正確的價值觀。當兒子感受到爸爸關心他的生活，有助預防兒子誤入歧途。

爸爸在兒子正式步入青春期前，若已累積了正面的父子關係和父職技巧，在面對具挑戰的父子關係中仍能表達父愛；爸爸若能早點準備育有青少年兒子的父職生涯，為父職轉型做好預備和期望管理，將會是明智之舉。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第500期]