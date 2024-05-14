家家有禮：助六樹屋上送祝福 齊來打卡

【明報專訊】日本超萌小倉鼠助六來到香港！置富Malls旗下的兩大商場化身為療癒打卡場景「置富 Malls×助六の日常花園綠野悠」，把助六的日常小故事搬進商場內，讓大小朋友融入當中，齊齊打卡留念。其中包括在馬鞍山廣場的「助六の日常向日葵花園」，近4米高的助六抱着不同顏色的鮮花，坐在葵花園樹屋上向大家發放祝福，旁邊更有日本小學生造型的助六從家中探出頭來打招呼，歡迎各位進入牠的小屋參觀。而紅磡置富都會就有「助六の日常小清新日式庭園」，助六化身葵花籽美食車的老闆，一邊食一邊推銷車上美點，大小朋友還可以與助六一起坐在喫茶庭園的走道，賞花品茗！

除了打卡裝置，商場推出春日連環多重賞，其中6月即抽即中購物賞活動，Fortune+會員只需於+WOO嘉湖購物滿指定金額，即可參加扭蛋機抽獎，有機會贏得豐富禮物如各式家庭電器、百貨及美食現金券等。

整理︰陳真紀、顏燕雯

■INFO

置富 Malls×助六の日常花園綠野悠

日期：即日至6月16日

地點：馬鞍山廣場及置富都會

查詢：2631 0802（馬鞍山廣場）、3167 7900（置富都會）

■送助六の日常花園綠野悠暖心 陶瓷碗連蓋套裝

置富Malls送出助六の日常花園綠野悠暖心陶瓷碗連蓋套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於5月21日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：馬鞍山廣場的「助六の日常向日葵花園」有近多少米高的助六坐鎮？

[Happy PaMa 教得樂 第501期]