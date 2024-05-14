童繪遊樂場：蒐集資料 親力親為

淳一同學小學三年級時的畫作。在他筆下，Predator沒有彪悍的戰意，誇張的頭部比例反而帶出了一點滑稽感。隨着孩子成長，童真不再，家長只能在保存的畫作中回味。（作者提供）

這是繪畫Predator的作品。近日跟一名家長說起，請她好好保存孩子畫作，這既是藝術歷程的成長紀錄，也藏着珍貴的童真回憶。（作者提供）

【明報專訊】在呈分試的授課過程中，偶然會遇到一些不明白考試主題的學生，「不明」範圍非常廣泛，包括校內視藝教師對作品的要求、條件規範、應考模式等。其實要做好一件作品，在正式開始前，必須對上述提及的作品要求有充分認識和了解，當中涉及一個由學生主導的重要環節：資料蒐集。

當學校公布了考試主題、條件及規範後，學生便應主動做相關資料蒐集，在可行情况下，資料蒐集愈充分愈好，建議採用多方向蒐集路徑，例如需要模擬一個著名畫家的風格來代入個人畫作，籌劃時不應只集中在一個畫家身上，而是蒐集2至3人的資料，看看最終哪一個畫家的資料最充分及最適合應用。

按能力偏好選材 學分析取捨

在資料蒐集的過程中，學生除了加深對主題的認識，也可根據個人能力和主觀偏愛，篩選出合適又具備應用條件的資料。個人強烈建議，家長在這個環節切勿代勞，讓孩子在這個重要的過程中培養多點「自主」，學懂分析和取捨，對孩子來說，將會是很好的得着。現時科技普及，蒐集資料實在比從前輕鬆及快捷得多。

曾經遇到一名預備上課的學生，家長陪伴在側，將蒐集所得的資料順序排好，連同相關考試要點井井有條地放在桌上，反之孩子卻對上述所有顯得一無所知，那刻才翻看這些資料……培養孩子成才是父母的心願，但過度的輔助，絕對會窒礙孩子的成長。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第501期]