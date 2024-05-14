多元導航：中學生營商體驗

【明報專訊】「好呀好呀，姑娘我超級想參加呀！」

「我好鍾意玩呢啲活動！好似好正咁！一定要參加呀！」

中三生做檔主 包辦採購製作設計

家福會設定每年5月為家福月，其中一項重點活動就是「Homeland」家庭市集。今年，市集約有80個攤檔，接受家福會服務的中學生、婦女、少數族裔等也會參與市集，學習營商。作為學校社工，我亦邀請了參加小組活動的中三女學生參與。

她們需要決定售賣什麼產品，一手包辦採購、產品製作、商標設計等，對中三的學生來說確實不易。我最大的擔憂就是她們的時間管理，因我明白她們日常面對學校的功課測驗都是「死線戰士」，今次能否順利完成，而製作的產品質素如何，實在是未知之數。

「死線戰士」把握最後一刻 投入工作

她們最後決定售賣飾物，剛開始製作產品時，碰巧遇上她們的測驗與大型活動，所以她們未能出席小組，為攤位做準備。直至活動前的一個月，她們仍只有十多件製成品，我開放了其他時段讓她們有更多時間準備。也許我隱藏不了焦急的心情，有一次，其中一名組員一邊準備手鏈，一邊輕鬆地跟我說：「姑娘你不用緊張呀，我們有好多人，我們知道時間不多，但以現在的進度，似乎無問題呀！」當刻「媽媽」上身的我差點就將「時間不多」、「拖太長時間」這些句子脫口而出，但當我回想起她們僅用一個星期就製作了幾十件產品，我才注意到她們最近自發地約時間準備，又不時點算產品，我們眼中的時間不多，原來也在她們的掌握之中。

這個世代的學生活動太多，面對測驗考試、校隊活動、補習班及興趣班，無可避免地成為「死線戰士」。接下來的任務是讓她們習慣在有限時間內把握每一刻，我們持開放態度去看待她們的處理方式，就是對她們最大的鼓勵。

當中最令我欣賞的是，一群日常在校聊八卦、看似懵懂的中三學生，遇上一件她們喜歡又能盡情發揮的事情，可以十分認真地投入去做。她們每製作好一副耳環都會問組員：「你覺得好唔好睇？」、「我有無調轉前後方向？」……未有製作靈感的時候，又會嘗試拼拼湊湊詢問組員意見。在充滿讀書壓力的環境，一個讓中學生盡情發揮及訓練自主的活動尤其重要，我相信這也是為何她們一聽到有此活動，都表現得十分期待的原因。

認可鼓勵 培育青少年最佳養分

直到今天，她們已準備得八八九九，快將成為攤檔「ECG Accessories」的老闆，但面對即將到來的營商體驗也難免戰戰兢兢。可以的話，誠邀各位讀者在本月的25（周六）及26日（周日），來到中環元創方的家福會「Homeland」家庭市集，欣賞一下這群學生用心製作的飾品，你們的每一個認可都是她們建立信心的基石。

文：梁凱欣（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第501期]