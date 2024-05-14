教大GPS：助小朋友分辨粵語讀音

【明報專訊】小朋友學習漢字容易混淆近似讀音，教師、家長可以怎樣做？本文介紹一種幫助小朋友分辨粤語讀音的方法。下面有幾組「對比詞語」，每組的兩個詞語，讀音相近卻是不同的。讀者可嘗試讀出兩者的分別。

聲母、韻尾、字調有差異

男老師、藍老師（「男」naam4、「藍」laam4）

女醫生、呂醫生（「女」neoi5、「呂」leoi5）

三國、三角（「國」gwok3、「角」gok3）

過人、個人（「過」gwo3、「個」go3）

如未能分辨詞語的讀音，那就表示當在沒有文字提示的口頭交談時，不能清楚辨別各組對比詞語。然而，兩個詞語的意思是不同的，例如，男性的老師，不一定姓藍。因此，我們要區分意思，就必須懂得辨別讀音。

上面每組對比詞語的讀音分別皆在發音開首的部分，即聲母。例如：「男」的聲母是n-；而「藍」則是l-。

讀音的分別，不止在發音前端，也可在結尾，即韻尾。讀者可分辨以下各組對比詞語的讀音。

講稿、趕稿（「講」gong2、「趕」gon2）

魚缸、魚竿（「缸」gong1、「竿」gon1）

百年、八年（「百」baak3、「八」baat3）

小冊子、小刷子（「冊」caak3、「刷」caat3）

水壓、水鴨（「壓」aat3、「鴨」aap3）

日夜、入夜（「日」jat6、「入」jap6）

除了聲母、韻尾，讀音的高低抑揚，即聲調或字調，也可以不同。下面是字調不同的對比詞語例子：

翻船、帆船（「翻」faan1、「帆」faan4）

雌性、磁性（「雌」ci1、「磁」ci4）

老虎、老婦（「虎」fu2、「婦」fu5）

口德、厚德（「口」hau2、「厚」hau5）

孝服、校服（「孝」haau3、「校」haau6）

意氣、義氣（「意」ji3、「義」ji6）

上面各組對比詞語已包含小朋友常混淆的聲母、韻尾、字調，有時，實際問題更為複雜，如同時混淆韻尾與字調，把「刷」caat3錯誤讀成「賊」caak6。那時，我們就應該逐步幫助他們，先學會分辨韻尾 -t與-k，再辨別第3與6聲字調。

對比詞語 多讀多聽

我們如何使用對比詞語設計成小朋友的學習活動？一個簡單的做法是，我們展示「一、男老師，二、藍老師」並選擇其中一個詞語讀出來，但不用說出該詞語是「一」或「二」。小朋友聽到詞語後，要指出我們讀出的是哪一個詞語，我們才說出答案。當他們能分辨後，再交換角色，讓他們讀出詞語，我們來分辨。筆者拙作《大同小異：辨識漢字不同處》有更多對比詞語的例子，可供教師和家長參考。

補充一點，學習語言最重要的是在真實環境中學習。實際情景往往有不少提示，我們毋須完全依賴讀音來辨別意思，例如：學校根本沒有老師姓藍，對方所指的應該是「男老師」。對比詞語只適用於混淆讀音的小朋友，如果小朋友沒有這個問題，我們無必要過分操練。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第501期]