生涯規劃教育：情境教學 鼓勵為夢想奮鬥 進修／就業／享樂 小學生自選未來路

「始南超市」同樣是學生努力工作的原動力，除即場享用，更有小朋友把靠自己雙手掙錢買得的食物，帶回家孝敬父母。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】教育局自2021/22學年，建議小學在高小階段，逐步推行生涯規劃教育，目的是幫助學童更認識自己的志向、需要、興趣和能力，並從中培養他們正面積極的學習和生活態度。惟局方只提供相關的策略大綱，最終怎樣落地，才可收預期之效，便要考驗學校的功力了。有小學嘗試帶領學生「飛越未來」，讓他們以中學畢業生的身分，展開一場生命探索之旅，其間學生會經歷升學、就業、進修等不同路向選擇，校方相信，透過「情境教學」，更能激發孩子對未來的想像！

文︰沈雅詩

5月初，聖公會置富始南小學（下稱置始）的一群小五生，突然一夜之間長大了，每個人都中學畢業了，需要為自己的前途打算。向外闖前，學生先學習撰寫personal profile（個人簡介），大家都花了不少心思，詳列個人期望與目標、自己的強項、語文能力等。一切準備就緒，教師向每名學生派發小量金錢（遊戲鈔票）傍身，他們隨即四散，各奔前程。

校本教育活動 還學生「自由」

活動分為3大區域，分別是升學區、消閒區和工作區，站在人生交叉點，應往哪個方向走？想讀書進修、就業，還是選擇消費娛樂，全部由小朋友自己「話事」。這個「生涯規劃半日營」是置始的校本教育活動，今個學年已舉辦過2次，首次推出時，對象是小六生，而今次則為小五生而設，校長黃禮灝說：「我們都是刻意安排在小六、小五呈分試之前舉行的，目的是想鼓勵學生，要為自己的夢想奮鬥，並明白讀書的重要。」

負責統籌的主任香俊年說，這個半日營的最大特色在於還學生「自由」。「坦白說，平日在學校，同學們的確較少有選擇權利，頂多在小息時，可以自主掌控多一點；在家裏，我相信情况也差不多，小朋友在周六日的活動，往往都是由家人規劃好。因此，我們想在活動中，尤其在『升學規劃與管理』方面，能給予同學們更多自由選擇的空間。」

黃禮灝又指，雖然每個學生的起步點、獲分配的金錢資源都一樣，如何運用，則每個人可以有不同抉擇，但喜出望外的是，綜觀這兩次活動，都沒有學生選擇先去吃喝玩樂，「反而有男同學起初是打算『躺平』，但後來他發現了『始南超市』，兩眼發光，於是就馬上去讀書、搵工」。

消閒區多誘惑 明白享樂需先付出

他解釋，在消閒區分別設有「始南超市」和「始南俱樂部」，前者提供飲品和零食，後者則放置了數部Switch，學生只要「付款」，便可以入內吃喝和打機，「但想不到同學都沒有被這些東西引誘，反而不少人選擇先去打工掙錢，或者報讀『始南大學』，先增加自己的知識點，甚至爭取成為專業人士，獲得更豐厚的薪酬，之後才去享受和娛樂」。

香俊年補充，由於活動的場景是仿照現實世界，若學生選擇升讀大學，便需要繳交學費，還要通過考試，才能畢業，假如成績不理想，亦需要另付學費重讀，「所以，如果同學太心急花錢去玩的話，之後便有可能不夠錢讀書，因此，他們需要學習規劃優次，我們也想藉此讓同學知道，當刻所做的每個決定，都會影響自己的前途，即最終能否做到dream job（夢想的工作）」。

在工作區，工種選擇十分多，有侍應、售貨員、秘書、教師、建築師、科學家等，但醫生似乎是很多學生夢寐以求的職業，活動甫開始，該招聘站已經大排長龍，直至教師提醒，投考醫生需要具備一定的條件，學生才如夢初醒，急忙跑去進修。

招聘設名額 醫生最搶手

香俊年透露，每個工種都有不同入職要求，當中以醫生的門檻最高，申請人需持有「始南大學」簽發的中文、英文、數學推理、常識及體育共5科的及格證明，並且曾經擔任救護員，才有資格去報考。不過，即使學生過五關斬六將，取得醫生所需的資歷，都未必一定可以如願，黃禮灝指出：「很多專業崗位，我們都設有名額，今次活動，便有一名男生，他立志做醫生，幾經努力終於達標，卻因滿額而夢想破滅，結果當場哭起來。其實這個也是現實，有時候，縱使我們有目標，但最後也可能會達不到。」

除了醫生「爭崩頭」，全場另一個非常受歡迎、10分鐘內招滿4個名額的職業，竟然是牧師！作為一間基督教學校，黃禮灝和同工們都感到十分欣慰，「其實上一次（小六生涯活動）的情况都一樣，同學很熱中去做牧師。我相信，小朋友的想法很單純，成年人或許會從是否掙到錢、有無名譽地位去衡量是否值得投身某個行業，但孩子不會有這種價值判斷，純粹有興趣便去做」。他笑言，假如遊戲的玩法，是容許學生回家跟家人商量，說不定牧師一職，永遠都請不到人呢！

另一個有趣發現，是現今職場流行的slasher（斜槓族）風氣，也吹入了小學校園。黃禮灝稱，他負責面見來應徵做教師的同學，遇到兩名分別已是科學家和醫生的學生，於是好奇地問他們，既已擁有一個專業身分，為何又再來應徵教師工作呢？兩名同學不約而同答道，是因為想從事不同的職業，幫助不同的人。「我那個年代的人，很少人會這樣想的，原來新一代會覺得，從事專業工作之餘，還可以有其他副業的，我估不到現在的小學生，已經有這種想法。」

面試失敗自嘲輸家 教師引導反思

學歷水平高的學生，固然可以「人揀工」，甚至兼任多個專業職位，但條件稍遜的學生，出路就比較窄，香俊年印象最深刻的，是曾經有一名男生因為未能通過「始南大學」的成績評核而找不到理想的工作，他為此感到不開心，並形容自己「讀不成書，是輸家」。「學生有這個不開心的感受，是超出我預期的，因為當初，我還以為小朋友只會視這個活動為一場遊戲，沒想過他們都會為面試失敗而感到失望、會反省。但從另一方面看，同學在活動中有不開心是好事，因為這樣才會有學習，而老師在debriefing（總結解說）時，也引導同學思考，讀書不成，是否就代表人生完結？是否便等於沒有工作可以做呢？這些信息，對小朋友來說，都是十分重要的。」

[Happy PaMa 教得樂 第502期]