本周FOCUS．採訪手記：鼓勵小學生尋夢 不做躺平鹹魚

【明報專訊】在我成長的年代，並沒有所謂的生涯規劃教育，頂多是作文功課，老師以「我的志願」為題，讓同學們想想自己的志向，憧憬一下未來。今時今日，不單中學有完整的生涯規劃教育，近兩年連小學都開始推展了。我十分認同這個教育方向，雖然小學生距離真正就業還有一大段距離，但透過升學及事業探索，有助小朋友認清自己的性格、能力、興趣等；而且愈早鼓勵他們尋夢，愈可避免他們變成無夢想的「鹹魚」、「躺平一族」的機會。

老師親自策劃 「最了解自己學生」

關於學校如何推行生涯規劃教育，教育局給予很大彈性，我見得最多的是舉辦講座、分享會、展覽等，但像今期封面故事介紹的聖公會置富始南小學（下稱置始）如此大規模，以角色扮演遊戲讓學生經驗職場種種，則是非常少見。更令我最佩服的，是學校捨易取難，沒有把活動外判或購買機構服務，而是由老師們親自策劃及監督。

負責統籌的香俊年主任解釋，並非不信任坊間機構，只是老師們都一致認為，自己最熟悉和了解自己的學生，debriefing（總結解說）才能做得最「到肉」。老師們的熱血感染到孩子們，大家都非常投入這次活動，也締造了許多有笑有淚的故事。我相信這些學習經歷，對一眾同學來說都十分寶貴。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第502期]