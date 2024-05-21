好去處：星洲親子王國踩入將軍澳 上太空爬火山 膽量大挑戰

治療小動物：動物診所內病患大排長龍，小朋友要化身醫生或護士，治療各種小動物。（朱安妮攝）

小農夫：全新農場體驗讓小朋友一嘗當小農夫的滋味，從中觀摩母雞下蛋和體驗親身撿蛋的樂趣，並可模擬種植和收割紅蘿蔔等農作物。（朱安妮攝）

體感互動：這是迷你彈牀結合體感互動的障礙模擬遊戲，玩家需要在迷你彈牀上適時起跳，以動作感應方式破解關卡。（朱安妮攝）

巨型銀色星球：只要轉動巨型銀色星球，就能把能量轉化到遊戲熒幕內的虛擬角色中，幫助他在星際中一直向前！（朱安妮攝）

非一般跳彈牀：這裏玩的屬非一般的跳彈牀，玩家需要理解四周投影所給的指示，例如在起跳時同時投球奪分或把整個身體貼上牆等，亦可與其他小朋友競賽增加遊戲趣味。（朱安妮攝）

推土機機械人：機械人競技是STEM的熱門項目，玩家利用控桿操控推土機機械人，讓它完成挖掘及搭建等任務。（朱安妮攝）

挑戰膽量：此區是以火山為設計靈感的800呎波波池，以及不鏽鋼製的長滑梯。這個滑梯前段下滑速度較快，非常適合愛挑戰膽量的小朋友。（朱安妮攝）

【明報專訊】對爸媽來說，帶寶貝到室內遊樂場放電，是假日絕佳的親子活動；若遊樂場集娛樂、運動、角色扮演及科技於一身，更加是不可多得的玩樂體驗！「寓教於樂」的新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia全新將軍澳店，今次便為小豆丁們帶來一個集合多達19個遊樂體驗區域，讓不同年紀、愛好的小朋友，都能在當中找到喜歡的遊戲，更可邊玩邊學邊挑戰自己，CP值爆燈！

文：顏燕雯

小模特兒：楊天智

在5月初開幕的Kiztopia將軍澳中心分店，以「太空」為主題，裝潢用上宇宙藍為主色系，四周佈滿各式各樣的星球裝飾，鼓勵小朋友自由探索。此店加入了多款全新遊戲體驗，例如緊貼科技發展的機械人競技及體感互動裝置、全新職業體驗包括農場和動物診所主題等，均是坊間比較少見。至於喜歡刺激的小朋友，更不能錯過那裏佔全場面積約三分之一的「Mojo Zone超巨型攀爬區」，除各式障礙遊戲，當中2條高速滑梯，連爸媽們都大呼好玩，加上遊樂場位於室內，無懼天氣影響，一家大小隨時都可出發尋找樂趣！

◆（一）超巨型攀爬區

．挑戰膽量（圖）

．乘坐橡皮艇（圖）

．攀爬區（圖）

◆（二）科技元素遊戲體驗

．推土機機械人（圖）

．非一般跳彈牀（圖）

．射門訓練場（圖）

．巨型銀色星球（圖）

．體感互動（圖）

◆（三）原創角色職業體驗

．小農夫（圖）

．治療小動物（圖）

◆（四）體力、腦力大考驗

．充氣彈牀（圖）

．砌積木（圖）

■INFO

Kiztopia香港將軍澳分店

營業時間：上午10:00至晚上8:00

入場收費：周一至五$158/60分鐘、周六日及公眾假期$208/60分鐘

（包1位12歲或以下小童及1位滿18歲成人免費陪同入場）

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35

購票：kiztopia.com.hk

查詢：2891 2037、2891 2038、6936 4663（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第502期]