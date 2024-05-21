好去處：星洲親子王國踩入將軍澳 上太空爬火山 膽量大挑戰

【明報專訊】對爸媽來說，帶寶貝到室內遊樂場放電，是假日絕佳的親子活動；若遊樂場集娛樂、運動、角色扮演及科技於一身，更加是不可多得的玩樂體驗！「寓教於樂」的新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia全新將軍澳店，今次便為小豆丁們帶來一個集合多達19個遊樂體驗區域，讓不同年紀、愛好的小朋友，都能在當中找到喜歡的遊戲，更可邊玩邊學邊挑戰自己，CP值爆燈！
文：顏燕雯
小模特兒：楊天智
在5月初開幕的Kiztopia將軍澳中心分店，以「太空」為主題，裝潢用上宇宙藍為主色系，四周佈滿各式各樣的星球裝飾，鼓勵小朋友自由探索。此店加入了多款全新遊戲體驗，例如緊貼科技發展的機械人競技及體感互動裝置、全新職業體驗包括農場和動物診所主題等，均是坊間比較少見。至於喜歡刺激的小朋友，更不能錯過那裏佔全場面積約三分之一的「Mojo Zone超巨型攀爬區」，除各式障礙遊戲，當中2條高速滑梯，連爸媽們都大呼好玩，加上遊樂場位於室內，無懼天氣影響，一家大小隨時都可出發尋找樂趣！
◆（一）超巨型攀爬區
．挑戰膽量（圖）
．乘坐橡皮艇（圖）
．攀爬區（圖）
◆（二）科技元素遊戲體驗
．推土機機械人（圖）
．非一般跳彈牀（圖）
．射門訓練場（圖）
．巨型銀色星球（圖）
．體感互動（圖）
◆（三）原創角色職業體驗
．小農夫（圖）
．治療小動物（圖）
◆（四）體力、腦力大考驗
．充氣彈牀（圖）
．砌積木（圖）
■INFO
Kiztopia香港將軍澳分店
營業時間：上午10:00至晚上8:00
入場收費：周一至五$158/60分鐘、周六日及公眾假期$208/60分鐘
（包1位12歲或以下小童及1位滿18歲成人免費陪同入場）
地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35
查詢：2891 2037、2891 2038、6936 4663（WhatsApp）
[Happy PaMa 教得樂 第502期]