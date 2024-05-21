感講你知：家長們學習站後一點

【明報專訊】當子女踏入青春期，家長難免忐忑不安，一方面期望子女能夠成為獨立的「小大人」，另一方面又擔心他們按自己的方式行事會碰釘。家長可以怎樣調整與子女的相處模式，更有效引導子女成長？

自從回復全日制課堂後，學校紛紛安排境外交流活動，不但能培養學生的自理能力，也能幫助家長學習「適時放手」。我們其中一所「感講伙伴學校」基督教聖約教會堅樂第二小學（下稱「堅二」），亦在本月為全校小六學生舉辦了「日本畢業探索之旅」。在6日5夜的旅程中，教師及導師以「促導者」身分與學生同行，在必要時提供引導和鼓勵，其餘時間學生都需要揹住大背包，在日本富山縣分組完成不同任務，包括學習茶道、傳統舞藝或捕魚，學生更需要與組員蒐集資料和討論，自主決定其中一天的行程！

小學生日本團 自備行裝分組挑戰任務

在過去3年，我們一直與堅二深入合作，透過支援家長和教師掌握「社交情意教育」及「善意溝通」理論，促進親子、師生及家校關係，提升學生身心靈健康，其中着重親子平等發言的「善意溝通家長日」更成為了很多學校的範例。在今次「畢業探索之旅」前，JUST FEEL團隊也透過家長晚會和打氣卡，幫助堅二的家長放下擔憂，成為學生的同行者。

「養兒一百歲，長憂九十九」是不少家長的寫照，萬一孩子遇上困難，家長總是立即找辦法解決。可是，當孩子慢慢有能力面對生活上的挑戰，我們還應該替他們擔憂，替他們解決問題嗎？這樣做，可能令孩子難以獨立，過分依賴家長。

在出發前的家長晚會上，我們與堅二的家長分享，一直站在孩子面前為他們解決問題，家長們也需要學習站得後一點，鍛煉學生的自我管理能力和抗逆力，這些也是學校與我們一直透過「社交情意教育課」裝備學生的能力。最近教育局推出《4Rs精神健康約章》，亦提到抗逆力是促進學生精神健康的要素！

以這次旅程為例，教師們早在課堂上講述了日本的預計天氣、行程，也提供了建議行裝清單。學生需要按清單上的指示，自己執拾和摺好衣物，放入大背包內，體會準備出發的過程；教師亦會擔當檢查員，出發前兩周已要學生交回背包，檢查有沒有遺漏。我們鼓勵家長不必事事代勞，學習放手，將「如果帶漏了怎麼辦？」的擔憂，轉化成「如果帶漏了，孩子就學會了一課」的心態，讓孩子承擔「自我管理」的責任，也有抗逆力面對生活中的壓力和挫敗。

家長教師從旁指引 任同行者支持者

當孩子真的遇到困難時，其實家長不用急於替他們解決，而是陪伴他們一起找可行方法，成為與孩子並肩前行的「同行者」。例如當家長發現孩子忘記將一些物資放入背包，毋須直接指出或替他們放好，可以引導方法讓他們自行發現，比如問一句：「你有沒有再覆檢一次背包內是否齊備所有東西？」當孩子發現錯漏，家長也可以與他們一同找出問題的源頭。

當然，家長可以成為孩子背後的「支持者」，默默關注孩子動向，並在孩子需要的時候送上支持和鼓勵。在家長晚會上，不少家長雖然早有覺悟要慢慢放手，但是未想到應該如何以新角色自處。因此，我們也為家長提供打氣卡，邀請他們在卡上寫上給孩子的鼓勵說話，以示支持。打氣卡將於旅程期間由教師轉交孩子手上，讓他們在異地也能透過文字感受到家長的關心。

家長們，讓我們一同學習放手，成為孩子的同行者和支持者，讓他們在困難中成長吧！

文：馬偉諾（「JUST FEEL 感講」項目主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第502期]