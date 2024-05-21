看得起遊戲：「二份一遊樂場」動土禮

【明報專訊】翻查檔案，我們首次在《明報Happy Pama教得樂》「看得起遊戲」欄目向讀者介紹「二份一遊樂場」項目時，為2021年12月7日（重溫：https://shorturl.at/rBQU0）。光陰似箭，29個月後，又可與大家分享項目的一個重要里程碑！我們在發展局及海濱事務委員會的支持下，加上「夢想無界」基金及左滌江慈善信託基金的資助，於紅磡都市公園興建全港首個以冒險遊戲為主題的「夢想無界二份一遊樂場」，並在上月舉行動土禮。

遊樂場的概念是由智樂先行創造一半，其餘一半由小朋友接手，拼、合、加、減、合體或分拆；而在既簡單又隆重的動土儀式上，也特別邀請小朋友一同參與，貫徹由主題概念、場地設計佈局至遊戲模式，都有小朋友的份兒，展示兒童主導遊戲的項目核心。

孩子話事 料首年20萬人受惠

回想智樂推動冒險遊樂場的歷程，早於1999年在維多利亞公園的「歷險遊樂日」開始；在其後的不同計劃，也有加入冒險遊樂場的元素。至2020年1月， 為展現本地化的全新面貌，項目於卑路乍灣公園以期間限定形式重新登場，並命名為「二份一遊樂場」。往後的一年，活動分別於大埔區及中西區再辦，並由連續3個周末舉行延長至11天、以至長達1個月。於2022年12月至2023年12月，「二份一遊樂場」更首次登陸紅磡，並於一年內舉行不同的期間限定公開活動，包括定期舉辦遊戲活動、小型互動體驗站及社區為本的連串活動。

項目由過往期間限定之快閃模式，發展至定點落戶，全因智樂獲批以短期租約的模式，使用紅磡都市公園的部分用地，營運約2200平方米的遊樂空間。項目設計佈局分別為公共開放空間、戶外冒險遊樂空間及室內遊樂空間，務求讓小朋友在獨特兼具啟發的遊樂環境中，運用各種物資和材料，建構和創造好玩遊戲，體驗冒險挑戰、孩子話事、持續轉變的三大項目特色，以回應多變社會下的兒童發展需要。

「夢想無界二份一遊樂場」將有遊戲工作員駐場，支援兒童創設好玩空間，延伸更多遊戲；恆常開放的營運方式可吸引小朋友重複前來和持續參與。服務對象除了場地所處九龍城區的居民外，更擴展至全港小朋友及其家長，並為低收入家庭安排特選項目，有助參與者融入社區，培養歸屬感，預計首年的受惠人次達20萬。

誠意邀請您與我們一起，熱切期待2025年「夢想無界二份一遊樂場」的開幕！

文：周寶頤（智樂兒童遊樂協會服務總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第502期]