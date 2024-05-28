翻滾車「逃生記」 領略安全帶重要

【明報專訊】除了供一般遊客參觀的景點和設施，今次韓國觀光公社亦專程給校長們體驗一下韓國政府如何培養小朋友逃脫危機的能力，及提高其安全意識。我們到達專為當地幼稚園至中學生而設的世宗市教育廳安全教育體驗中心（Safety Training Center），該中心為世宗市的幼兒園到高中生提供交通、災難、生活安全等領域的體驗。當地學校每年都會帶學生到此作體驗教育，如幼稚園生可在模擬家居環境或校巴中，學到如何防範家居陷阱、遇上意外如何安全逃生等；高中生則可透過安全帽及安全鞋使用示範、急救工作坊等了解職業安全及應急安全的重要。

困校巴 槌擊逃生窗四角

秀茂坪天主教小學校長葉春燕在安全體驗中心內參與了360°旋轉翻滾車體驗，體驗到佩戴安全帶的重要。「不止是小朋友，就連我們大人在平淡的生活中，也不會輕易察覺到危險的存在，遇到緊急事情時往往不懂如何反應。在剛才的體驗中，雖然汽車翻滾得很慢，但也感受到危險瞬間發生，而且這裏所有體驗都不單是遊戲，而是專業地告訴小朋友，我們應該認真面對可能發生的危險。」中華傳道會基石幼稚園校長楊安娜則對校巴逃生訓練印象特別深刻，原來大部分人都不知道敲碎車窗的正確方法：用槌子敲打逃生窗的四角，而不是正中央。「校車是小朋友經常接觸的交通工具，讓他們學會意外發生時如何應變是十分重要的。這令我想起我們幼稚園也設有模擬遊戲，用角色扮演提升小朋友的學習興趣，所以很希望香港也有這種體驗，能讓小朋友知道怎樣應對意外。」

◆INFO

世宗市教育廳安全教育體驗中心

地址：世宗特別自治市鳥致院邑內倉川路54

網址：safesj.sje.go.kr

註：只接受團體預約，香港遊學團可經韓國旅行社或相關機構代為預約

[Happy PaMa 教得樂 第503期]