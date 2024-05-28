本周FOCUS．採訪手記：逾20校長同行 漫談生活軼事

【明報專訊】記者在5月初隨23名校長參加韓國觀光公社舉辦的香港聯校校長韓國教育考察團。最初知道採訪對象是一班校長，真的非常緊張和擔心，因為以前訪問校長，多數是一對一，頂多再加一兩名教師，但今次面對的，是逾20位幼稚園、小學及中學校長，大家還要相處5天，真害怕每天都要恭恭敬敬、立正站好呢！豈料在旅程的第一天，已發現校長並非那麼「高不可攀」，他們不但十分友善，公餘時亦與普通人一樣，會談談生活軼事、家庭和興趣，大家都能找到不少輕鬆的話題，感覺十分親切，也令整個旅程更順利。

此外，這次是我第二次到訪韓國，上次是家庭旅遊，只遊覽了首爾一些遊客景點，未免有點走馬看花；今次得到韓國觀光公社悉心安排行程，加上有親切的廣東話導遊帶領，令我進一步認識韓國的教育和人民生活。

觀摩垃圾回收 智能技術開眼界

我們到訪了首爾、世宗、京畿道一帶多個涉及環保、科技等領域的特色景點，最深印象是參觀世宗自動Clean Net系統，看到當地運用「大數據智能技術」於垃圾回收，把用戶於指定垃圾桶棄置的垃圾以氣壓傳到淨化設施，我們透過閉路電視及電子顯示板看到整個流程，感到非常新穎，大開眼界，期望香港的遊學團也有機會到這些地方考察交流，啟發我們學生的思維。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第503期]