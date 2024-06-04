本周FOCUS．採訪手記：小一派位 希望在明天

【明報專訊】2024/25年度小一「統一派位」結果明天公布，相信對於不少未能在「自行分配學位」階段「一擊即中」的家長來說，這刻的心情恐怕也是七上八下，忐忑不安。作為過來人，當年也陪伴女兒參與過這場小一大作戰，過程的確非常折騰，那時我擔心得像世界末日一樣，但現在回望，又覺得no big deal，這個片段，其實只屬於我們人生的一粒微塵，絕對不是終局。

透過「插班」申請 華麗轉身

况且，近年教育界變化很大，學校學位流動率高，在音樂椅效應下，每天都有再「執位」的機會，因此，即使派位結果不理想、叩門也不成功，家長亦毋須灰心絕望，因為隨時一年半載後，孩子透過「插班」申請，一個華麗轉身，又可再獲得心儀學校的學位也說不定，總要記住︰希望在明天啊！

勿把失落加諸小朋友身上

今期記者分別跟聖公會德田李兆強小學校長温志揚、升學專家梁永樂談過這個話題，二人也異口同聲說，家長勿把放榜失落甚至不滿的情緒，加諸小朋友身上。温志揚強調，「統一派位」單純講運氣，派不到，錯不在小朋友，「但他們見到父母不開心，可能會誤以為是因為自己頑皮、能力差，所以才派到一間不好的學校，真的不應讓小孩子背負這種自責和壓力」。

家長們，記住喇！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第504期]