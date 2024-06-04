親子筆陣．永明的天空：六月限定「考試祭」

【明報專訊】轉眼間又是六月天，陰晴不定，對於莘莘學子而言，六月限定是「考試祭」。各級中小學生忙於考試，而文憑試的學生則剛考完，正等待下一階段的來臨……與友人閒聊，講起暑假將近，是時候規劃一個開心暑假，惟友人唉聲嘆氣，謂擔心子女面對考試壓力超標，連帶自己也焦慮不安，親子關係更形緊張，十分頭痛。那我唯有《解憂雜貨店》浪矢爺爺上身，「傾偈」紓困。

因材施教 切忌與人比較

正所謂冰封三尺，非一日之寒；又云台上一分鐘，台下十年功，大家都是過來人，一定好清楚考試當然要有準備，要有策略，最重要是肯「畀心機」。心機者，簡言之是肯用心，願意主動花心思。此刻友人苦笑說：頭痛就是因為阿仔唔「畀心機」嘛……又謂，都明白過程和結果同樣重要，不過……朋友們，有同感嗎？然而返本還原，無論考試結果如何，也不應凌駕於維護優質親子關係之上吧！現今資訊氾濫，考試策略技巧等，彈指間總找到一些有用貼士，惟方法不是心法，育兒之道，當然要心心相印，切忌將孩子與人比較，因材施教，要「睇餸食飯」。

自動波vs.棍波

曾經有人提出一個有趣比喻：話說如果子女是部汽車，父母是駕駛員，司機除了必須懂得駕車，至少還要明白所駕的汽車是哪種型號和性能，例如我們總不能把棍波車當自動波車駕駛吧！友人立馬搶說：「原來我部係棍波！」醒目的HappyPaMa，看到這裏，你或會心中有數：怪不得，我的車牌只准駕駛車輛類別只有自動波車的。

先稍稍說明一下：自動波者，即自理能力十分高的孩子，不單懂事，也知道自己的責任，功課溫習一腳踢，分分鐘比父母還要緊張；司機只需按路面環境好好調控方向盤和油門，往往都能快人一步。半自動波車此處演繹為自理能力一般的孩子，例如車輛未能按路况自動調整齒輪波段，父母作為司機便要留心；例如大家都明白車輛上斜，如果扭力不足，只會拉牛上樹，不過如果適時調進低波，扭力增大，便能應付上斜路段。那麼，棍波車型的孩子算是自理能力有待改善，學業上比較被動，父母要頻頻留心的那種吧？棍波車司機都會知道大塞車時「吊極力子」會腳震兼抽筋的……然而資深的駕駛者都會說：只有棍波車最令人享受，因為人車合一。

當然以上的比喻是將成長過程簡化了，純屬幽默，因為每個父母孩子背後，都有着許多複雜原因，不能妄下分類。孩子成長因人而異，父母應如實地了解子女和自己，此中最佳心法仍是專注等待。日語中「祭」和「等待」的語源相同；祭是「祭り（Matsuri）」，等待是「待つ（Matsu）」，當中包含着靜心敬虔，恭候幸福臨在的意思。誠然，考試像是孩子們成長的關卡，一關又一關，耐心地等候和期待也是過程中的愛心考驗吧！

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第504期]