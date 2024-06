言語自聊：唔好掛住玩，快啲溫習？

next

【明報專訊】「唔好掛住玩,快啲溫習」這句說話相信各位爸媽都不陌生,無論是在我們自己的成長階段,或是對着自己孩子的時候,都認為「玩」似乎是娛樂、浪費時間的活動,但大家有沒有想過其實「玩耍」對小朋友的學習有莫大的益處?上個月初,Konnie姑娘在大學上了美國研究「遊戲」(play)的先鋒Carol Westby有關遊戲的課堂,發現原來香港的孩子真的玩得太少。

要放心給孩子足夠的時間「玩」,首先要明白玩耍的好處遠比溫習多和重要。在玩耍中,孩子的語言、概念組織、計劃、思考及身體發展都得到鍛煉。在角色扮演遊戲中,例如經營餐廳的遊戲,孩子需要與其他小朋友溝通以協調劇情,誰扮演廚師、侍應、顧客,甚至是「麻煩顧客」,都需要孩子有相應的詞彙、句式、文法,以及語境為遊戲作基礎,並靈活調整自己的大小肌肉(侍應能否成功傳菜 / 廚師能否成功拋鑊等)以配合不同的場景,這些無疑能幫助他們發展以上各方面的技能。

助孩子情緒發展

此外,玩耍有助孩子的情緒發展,培養他們的善良品性。在建構遊戲中,孩子除了可以自由發揮創意搭建城堡外,如果其他孩子建造的城堡不如自己所想,或是其他小朋友不小心推倒了自己的城堡時,孩子可以從中學習處理憤怒、失望等情緒,並在有情緒的環境下學習與朋友協調,這些都是平時在傳統課堂中營造不了的學習環境。又或在扮家家酒遊戲中,照顧自己的娃娃,過程中可表達各種情緒,家長和教師也能適時引導,教導他們如何面對不同的情緒。這樣有助培養他們接納別人和友善的性格。

培養堅韌和解難能力

玩耍更能培養孩子的堅韌和解難能力。當孩子玩球類遊戲時,如果球滾到了難以取回的地方,他們便需要想辦法去解決,例如利用棍子或尋找另外方法。又或是在攀爬繩網遊戲中,怎樣靠自己的力氣完成繩網陣等。透過這種解決問題的經歷,孩子不但獲得成就感,更能培養面對挫折的能力。

學習溝通、包容和分享

最後,玩耍也有助孩子的社交發展。在玩捉迷藏遊戲中,孩子需要與朋友合作,分工尋找藏身之處,又或在遊樂場玩搖搖板時,孩子要學會與朋友輪流使用,從中學會溝通、包容和分享。這些經驗有助培養他們的同理心,並建立和增進與人相處的能力。

「A world without play is a world of robot」(沒有遊戲的世界只是機械人的世界),我對這句說話有很深的感覺,在AI愈趨成熟的世代,我們要養育的是有情感、有聯繫、經得起考驗和挑戰的孩子,正因如此,「玩」就變得更加重要。

文:Konnie姑娘(言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士)

