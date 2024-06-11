親子筆陣．民房四寶：好爸爸，請放手

【明報專訊】跟上一代相比，這一代的父親都顯得溫柔，一心只想讓孩子快樂，對子女猶如愛人一樣千依百順、呵護備至，願意花上時間來了解孩子的喜惡，努力成為他們心目中的「好爸爸」，這原是好的。 然而，當孩子一天一天地長大，父母就不得不學習「放手」，可是，很多時候不願「放手」的，往往就是慣了當「好爸爸」的父親。

父母拒放手 孩子更倚賴

父母必須明白，放手不是放棄，相反，不放手，才會讓孩子放棄成長。值得留意的是，在孩子成長中，不少臨牀研究皆發現，父母在該放手的時候不放手，孩子就會開始習慣，甚至倚賴這種被照顧的方式，成為了一種他們不想改變的狀况。問題是，當孩子長大到某個年歲時，父母開始意識到不妥，觀乎其他跟子女同齡的孩子，甚至比他們年幼的孩子，已有一定的自理能力，還會幫忙分擔家務、照顧弟妹。回家要求孩子嘗試做，他們就會大發脾氣、情緒崩潰，因為他們都不習慣被信任，不相信自己做得到。

想起一個朋友的困擾，他本身是一名醫生，亦是別人眼中的「好爸爸」。他對孩子各樣事情都十分緊張，或許是因為婚後等了多年才誕下這個兒子。但，他對孩子的保護實在有點過分，例如，直到兒子5歲，外出時仍讓他坐嬰兒車，說是孩子喜歡。幼稚園畢業後，兒子順利入讀父親小時候的名校，但因為成績不好，跟不上，在學校亦交不到朋友，就不願上學。那時候，朋友說也早有移民的念頭，便索性趁升中前把兒子先送到外國去，為他安排入讀當地一間學費高昂的寄宿學校，也想是時間讓兒子學會照顧自己。沒想到，過了不久，學校就發現兒子有尿牀問題，對友人來說，這是晴天霹靂。他想孩子學會獨立，卻從沒有好好給他預備，也沒有給他足夠的信任與信心，要照顧自己，在他來看，是不可能的任務。教師越洋來電，對友人兒子的評語是：一個被困在少年人身軀的嬰兒。

相信孩子 信任孩子

原來，父母不願放手，對孩子來說是一種「咒詛」，會把他們囚禁在一個失去成長的空間裏。身體一天一天地長大，心智卻停留在某一個時間點，孩子自己也痛苦。當看到身邊的朋友一直在長大，彼此的距離只會愈來愈遠，慢慢，他會感到被遺棄，被疏遠，會變得隱蔽。請不要迷信孩子大一點自然會懂，這是不負責任的想法。對，他們是可以變好，不過，前提是，在他們成長的過程中，有願意放手的「好爸爸」。父親的「放手」為何重要？ 因為當中包含着父親對孩子的相信與信任。不放手，不是孩子不能，而是父親認為孩子不能。父親如何看孩子，孩子就如何看自己，相信孩子、信任孩子，這才是他們所需要的「好父親」。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第505期]