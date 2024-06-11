解鎖孩子心：別落入孩子的情緒操控

【明報專訊】小亮今年6歲，媽媽感覺他欠缺情緒管理，遇到不如意事就發脾氣，動不動就大吵大鬧，令媽媽非常頭痛。

6歲孩子要求媽媽「改進」

有次媽媽與小亮傾談，他說沒有人喜歡他，媽媽也不喜歡他……聽罷，媽媽心裏產生了罪咎感，覺得自己做得不夠好，所以小亮體會不到自己的愛。

於是，媽媽問小亮：「你希望媽媽可以怎樣改進？」

小亮說：「當我做錯的時候，媽媽不可以兇惡地責罵我。」；「當我不開心時，媽媽要陪伴我。」；「若媽媽正在忙，不能陪伴我，媽媽要溫柔地說：『等等』。」

媽媽感到驚訝，一個6歲的孩子竟然能細緻地表達他對媽媽的渴求，同時也感覺孩子的要求實在太高。雖然如此，往後的兩星期，媽媽盡量做到小亮的要求。但在過程中，媽媽發現有點不對勁，她感覺無法教導小亮，因為當她較認真和嚴厲時，他就會說：「你沒有笑！」、「你好惡！」、「你又罵我！」

媽媽：我害怕小亮討厭我……

一舉一動都要先想想，媽媽覺得十分不自在，每次表達的方式被制約，媽媽開始懷疑自己不是一個好媽媽，自責的情緒和無力感十分大。

我問媽媽：「當要去教導小亮時，內心的恐懼是什麼？」

媽媽說：「我害怕小亮討厭我……」

我告訴媽媽，小亮仍然處於較自我的成長階段。這個成長階段的孩子，很多時候是以自己的需要和快樂為先，他會不自覺要求別人去滿足他。當媽媽滿足他時，他會喜歡媽媽，但只要媽媽沒有滿足他，他就會覺得媽媽不愛他，覺得他的感受和需要被忽略，有時孩子還會描繪到自己就像一個沒人要、沒人愛、很可憐的孩子。

自覺「好慘」 應對壓力防禦機制

這是一種應對壓力和痛苦的防禦機制，我們稱為「自我受害化」（self victimization）。簡單來說，就是覺得自己「好慘」！

因此，父母保持清醒很重要，不要落入孩子所描繪的世界和情緒操控裏。我們首要角色是孩子的父母，而不是他的朋友，而大多數的孩子，還未成熟的時候，他們的喜惡變化都很大。在這個成長階段裏，孩子是否喜歡我們並不是關鍵。若我們太在意孩子是否喜歡我們，我們就會不自覺以遷就和討好的方式來與孩子互動，削弱了父母教導的力量。

最後，我告訴媽媽：「你盡力了，就是夠好的媽媽。夠好的媽媽，仍可以有進步的空間，你要學習欣賞自己，愛惜自己喔！」

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文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第505期]