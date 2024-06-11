教大GPS：遊學不要淪為觀光

【明報專訊】疫後復常後，香港學校的境外遊活動，要到今年才算真正恢復。短途4、5天到內地、日韓或星馬的交流團紛紛出籠，長線主題學習及考察團也蓄勢待發。由此可見，境外遊活動愈趨普及，同學的學習活動已不能止於課室，而是要邁向全球感受「世界零距離」的學習。

行程安排應從學習需要出發

然而，基於各種原因，近年不少辦學團體均把境外遊活動外判給特定的旅行社去安排，學校甚少參與管理，讓境外遊的「旅遊觀光」行程遠多於「學習考察」的活動，令人嘆息。筆者嘗試以家長角度檢視一下遊學活動，或可為學校在策劃時提供一些訂定行程的意見。

首先，境外遊是學校「體驗式學習活動」的一種，雖不能事前如編寫「教案」般，可以把所有預期學習效果羅列出來，但行程設計的大方向還是應該配合參與同學的年齡和學習需要。隨着大眾的生活質素漸漸提升，時下出境旅遊對很多同學來說，已不是什麼新鮮事。因此，遊學活動只着重鬥貴、鬥遠，就容易在安排上迷失方向，或任由旅行社主導。學校在選擇旅遊地點以至目的地的行程安排，都應從同學的學習需要出發，這樣才能實踐「文化深度考察」的意義。至於熱門旅遊城市的一般旅遊景點，則不一定要安排，避免「走馬看花」。相反，切合同學需要而具學習及考察意義的，就需作出妥善安排及相應的配合，讓同學體驗和參與。

學習主題與學科關聯

其次，是境外遊的主軸問題。學習主題與學科關聯，可以是其中一個境外遊的目標。與當地學生交流、藉外遊建立同學對自己學校的歸屬感也可以是出行目標。若是以文化考察及交流為主，學校在出發前，可以讓同學做哪些相應的準備？例如蒐集資料，或先完成某些預備工作。舉例說，如果行程安排到姊妹學校拜訪和交流，學校可以讓同學花點心思，準備個人名片、小禮物或介紹自己學校的簡報，與當地學生交流，從而建立同學的團隊精神與歸屬感。至於穿上團隊校服、制服來表現團隊精神，只是表面工夫。同學怎樣分組去完成不同任務，管理好自己一言一行，並向整個團隊負責，才是關鍵。

最後，學校應注意同學自由活動時間與作息安排的指引。過度嚴苛或自由放任均不合適。關鍵位是要讓同學學懂「生活紀律」和「對他人的尊重」。如此一來，境外遊才可以充分發揮它的作用，為同學的「全方位學習」歷程留下珍貴回憶。

文：黃偉鴻（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第505期]