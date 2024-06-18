親子短線遊：2日1夜staycation 盡玩澳門兒童樂園

平日出現在波波池的波波，在這裏會擔任實驗品的角色：它們隨風力飄往不同管道，或者借助水氣「飛」上半空，非常有趣！（朱安妮攝）

「童」樂坊的裝飾與佈置靈感源自孔雀「小淘淘」的形象，加上各種寓學於樂的主題工作坊及特色活動、免費小食及育嬰室等設施，對家庭遊客來說可謂一應俱全。（朱安妮攝）

家庭套餐「澳葡之選」，有炸馬介休球、非洲雞、辣椒蒜蓉蝦、炸薯條。（398澳門幣，另加一；椰青60澳門幣，另加一）（朱安妮攝）

位處酒店3樓室外泳池旁邊的池畔酒吧，部分座位與泳池只是一步之隔，提供大小朋友都喜愛的沙律、漢堡及鮮榨果汁等。（朱安妮攝）

親子客房：房間內設有兒童專屬小帳篷，還有用毛巾摺成的可愛小動物，難怪小朋友不願走出這個小天地！（朱安妮攝）

JW兒童樂園內的這個充氣城堡在巨型屏幕投射下不斷「變色」，在裏面蹦蹦跳有如在太空漫步。（朱安妮攝）

【明報專訊】暑假快到，相信不少家長正期待一年一度籌備已久的family trip，若然爸媽們放不到長假，又或者子女年紀還小，不想舟車勞頓坐飛機，2日1夜的澳門遊也是不錯選擇。

近年澳門不少酒店都新加設親子設施，如澳門JW萬豪酒店的「繽紛仲夏住宿」套票，除包2日1夜住宿和早餐，小住客亦可免費在酒店內的JW兒童樂園暢玩；更吸引的是全家還可免費暢玩澳門銀河綜合度假城內的天浪淘園和全新親子室內遊樂場「童」樂坊，盡玩兩個兒童樂園及游泳池，CP值甚高！

客房藏帳篷 「包場」玩繩網滑梯

「繽紛仲夏住宿」套票包2名成人及1名12歲以下小童，入住豪華或尊貴客房1晚。房內設有小朋友最愛的帳篷，裏面有舒適牀墊，享受自己的私人空間；而房內洗手間亦配備兒童輔助梯級、兒童盥洗用品如牙刷及沐浴露，包保大小朋友滿意！

JW兒童樂園位於酒店3樓，住宿套票包含2大1小免費入場3小時，提提大家記得穿襪仔才可入場呢！這裏佔地約800平方米，面積不大，但集齊不同年齡豆丁喜愛的活動，如波波池滑梯、繩網、電子遊戲機等，還有各種手工和積木玩具給愛靜的小朋友。相對其他兒童樂園，這裏人流亦較少，是爸媽和孩子們放鬆的好地方。

開放時間

JW兒童樂園︰每日上午11:00至晚上7:00 ●

池畔酒吧歎葡菜 淺水區親子共樂

除了兒童樂園以外，澳門JW萬豪酒店亦設有自己的專屬泳池，當中有多個淺水區適合親子遊玩。至於旁邊的池畔酒吧，提供各種鮮榨果汁、椰青及輕便小食，全部可帶到池畔享用，讓一家大小chill住玩，chill住食。

開放時間

泳池︰每日上午9:00至晚上7:00

池畔酒吧︰每日上午10:00至晚上8:00 ●

綜合水上樂園 必玩575米空中激流

天浪淘園集兒童水上遊戲專區、150米長人造沙灘、刺激的滑水天梯及空中激流等設施於一身，絕對可以玩足大半天！住宿套票包每房最多2名成人及2名12歲以下小童免費暢玩，記者推介全長575米的滑水道「空中激流」，小朋友可選擇與家長乘坐雙人救生圈，一同隨海浪飄流至不同的場景，包括瀑布、噴水泉、透明步道，及突如其來的空中灑水設施，保證全程充滿尖叫聲與笑聲。

開放時間

天浪淘園︰每日上午10:30至晚上6:30 ●

最新童樂天地 STEAM遊戲為主

入住「澳門銀河」旗下任何酒店的小住客，都可以在下榻期間每天到銀河酒店2樓的「童」樂坊玩樂兩小時。這個全新開幕的的遊樂天地，以孔雀「小淘淘」為靈感，由香港知名的青年建築師阮文韜擔綱設計。裏面多個遊戲集合科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）元素，如互動遊戲、攀爬架、滑梯、圖書閣、積木、電影院、藝術工作坊及小廚房。現場更有任飲任食的兒童專屬飲品及零食，保證小朋友玩到捨不得走。

開放時間

「童」樂坊：每日上午10:30至晚上6:45

■INFO

澳門JW萬豪酒店繽紛仲夏住宿套票

日期︰即日至9月29日預訂，並於2024年9月30日前入住

內容︰2名成人及1名12歲以下小童入住豪華或尊貴客房1晚、翌日延至下午1時退房、「名廚都匯」自助早餐、JW兒童樂園3小時入場（需預約）；兩名成人及兩名12歲以下小童天浪淘園免費入場、「童」樂坊兩小時入場（包一項活動）

價錢︰1988澳門幣起（另加一及5％政府稅）

預訂網址︰www.galaxymacau.com/zh-hant/hotels/jw-marriott/

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第506期]