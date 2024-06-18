親子百分百．生命樂章：寵物對孩子的啟發

【明報專訊】在繁忙的現代生活中，讓孩子從寵物身上學習生命哲學與價值觀，是許多家長重視的課題。寵物與人之間，總是存在着責任及愛兩個重要的方向。

透過跟家中的毛茸伙伴的相處，孩子不僅學會關懷和責任，更深刻地領悟到生命的價值與尊重。讓我們一同探索，在親子共同成長的過程中，寵物扮演的重要角色。牠們帶來的不止是歡樂，更是一場深刻的生命教育。

首先，寵物教導孩子關於愛與責任。當家庭飼養寵物時，家長能藉此機會向孩子灌輸愛與責任的觀念。透過每天的餵食、梳理和遊戲，孩子不但學會了給予愛與關懷，更體會到愛的無私和不求回報。負責照顧一個生命，培養了孩子的情感連結和同理心，讓他們意識到每個生命都應該被珍惜與尊重。

學懂珍惜 加強親子連結

其次，寵物與孩子之間的互動，可啟發孩子對生命的反思。當孩子見證到寵物的誕生、成長，甚至是離別，他們會開始思考生死和生命的意義。寵物的生命周期帶給孩子一場靈魂深處的啟發，幫助他們理解生命的脆弱與珍貴，學會承受失去的痛苦，並珍惜眼前的每一刻。這種生命教育，不僅讓孩子更富同理心，也使他們有心理準備去面對成長中的挑戰與改變。

最後，透過寵物的陪伴，孩子與家長之間的關係也變得更緊密。當家庭成員共同參與寵物的照顧，分享牠們帶來的歡樂時光，不止增進親子之間的互動，更加強了親情與信任。在這環境中成長的孩子，會孕育出一顆溫暖與包容的心，懂得珍惜親情與家庭的溫暖，這種價值觀將伴隨他們一生。

在親子關係中，寵物以其獨特的方式，引領孩子踏上生命與價值觀的啟蒙之旅。透過寵物的陪伴與教導，孩子學會了愛與責任，找到了對生命的敬畏與尊重，並深化了親子之間的連結與信任。讓我們一同在這個充滿愛的環境中成長，用會心微笑，與寵物一同譜寫生命哲學的美好樂章。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM94.8–96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第506期]