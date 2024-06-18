荷事荷地：國王日全民狂歡

其實大部分人對攤檔售賣的東西興趣不大，但大家都樂在其中，最重要享受這一刻。（作者提供）

【明報專訊】4月27日，是荷蘭人最瘋狂、開心的一天。除了大部分的荷蘭家庭都會迎來兩星期的「五月假期」外，這天也是全國上下齊歡的大派對日子——國王日（Koningsdag）。

國王日原本是女王日，19世紀早期王室為了凝聚民心，在女王壽辰當天舉辦慶祝活動。直至2013年，新國王威廉－亞歷山大登基，於是在2014年將原先慶祝日期4月30日改為國王出生日4月27日，並改名為國王日。

這一天，所有王室成員都會到一早安排節目的城鎮與民同樂；而大部分的荷蘭人都會換上代表王室顏色的橙色，作古靈精怪的裝扮出巡慶祝。年輕一輩的男男女女必定蜂擁到阿姆斯特丹的市中心，參加最瘋狂的街頭大派對。無論你是何種國籍都歡迎隨時加入狂歡熱舞一番。大街小巷都有響徹耳際的音樂、擠滿熱鬧的人群。平日寧靜的運河則上演一幕幕的塞船景象。

小童擺地攤掙零用錢

而國王日也是免費的地攤日和大掃除日。每一個城市的購物街，這一天都變成了免費任擺的市集。而擺攤檔的主人，大部分都是小童。所售賣的貨物，除了二手衫外，就是數之不盡的二手書籍和玩具。據悉很多貨物都是他們儲了一整年的舊物，就是為了在國王日當天讓孩子充當售貨員售賣，售賣的價格也只限於1至2歐元（約8.4至16.8港元），目的是讓他們掙取零用錢，同時也讓他們學懂舊物的分享。

近年就多了小孩子即場演奏樂器和自製蛋糕以掙零用錢。我有一個朋友的兒子拉奏了半天小提琴，掙了40歐元（約336港元），成績相當不錯呢！不過，我家兒子長大了，對國王日的熱中也再沒以往的強烈。當然，他們也會逛逛地攤，但對他們而言，只是多了一天假期而已！

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

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[Happy PaMa 教得樂 第506期]