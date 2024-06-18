家庭有教：孩子考完試 切忌驚、罵、煩

【明報專訊】考試是學習生涯中不可或缺，然而考試結束後，家長的言行對孩子的心理健康和學習態度有着深遠的影響。家長此時不應引起孩子驚慌、責罵孩子或讓孩子感到家長「麻煩」；相反應以「愛」為本，正面與孩子溝通，讓他們保持積極向上的態度。

避免「驚」：別引發驚慌憂慮

「英文那麼差，我真擔心你上不了好學校！」「對你的英文水平真沒信心！」「我已經對你不抱希望了！」這些說話充滿負面情緒，引發孩子擔心和驚慌之餘，同時對自己失去信心，甚至對未來感到迷惘。

避免「罵」：別事後孔明批評

「估你默書又『墊底』了！」「你現在後悔莫及了吧！」「早跟你說過，串英文字要小心一點！」這類指摘和批評只會讓孩子感到挫敗和自責，懷疑自己的能力，尤其是當他們也意識到自己表現不理想，這些話無異於傷口上撒鹽，長遠導致他們對學習失去信心和興趣。

避免「煩」：別過度關心

避免「今天英文試考得不太差吧？」「默書很難嗎？」「到底有沒有把握拿高分？」這些問題看似出於關心，但往往讓孩子感受到壓力。考試後，孩子剛走出疲憊和緊張狀態，這些問題卻讓他們懷疑自己未達到家長的期望，同時讓孩子覺得家長是個「麻煩人」，而不是支持他們的後盾。

家長應如何對孩子表達關心，又不增加壓力呢？

「總算考完，辛苦了！」家長的支持是孩子心理健康的支柱，這句話能讓孩子明白不論結果，家長就是自己努力的認可和理解。

「完成艱難任務了，努力過，就會有成長！」家長認可孩子在過程中的努力投入而非結果，有助他們建立內在動力和自尊心。

「無論考得怎樣，我們永遠愛你！」家長的愛是「無條件的愛」，不會因為考試成績而改變。這是孩子面對挫折和挑戰時給予的最大力量。

學習情緒好，成績才會好！考試是對孩子學習的考驗，而家庭作為孩子的「避風港」，在部分較困難的科目（例如英文）上，正面支持對孩子的學習自信和情緒發展至關重要，更有助孩子在困難和挫折中，重新以積極的態度振作站起來。

由香港教育大學兒童與家庭科學中心鍾杰華教授帶領的「賽馬會『童步向前』英語學習計劃」，未來會有家長活動，分享如何提升孩子學習英語的自信心。若有興趣了解更多，可瀏覽中心的 facebook專頁或計劃網址：http://eduhk.hk/jcrise。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第506期]