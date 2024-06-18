簡易廚房：單骨雞翼+一口牛 冰格常備隨時加餸

(4)熱好油鑊，放入雞翼，轉中火用半煎炸方式煮至金黃色（楊柏賢攝）

(3)將醃好的牛肉粒下鑊煎至九成熟（楊柏賢攝）

【明報專訊】今次介紹的「蜜糖單骨雞翼」與「黑椒薯仔一口牛」，均是可以快速完成的家常菜，最適合廚房新手又或者在職媽媽，而且可以同時滿足大人和小朋友口味：「蜜糖單骨雞翼」味道非常吸引，小朋友見到一定食到「舔舔脷」；「黑椒薯仔一口牛」夠香口，少少辣夠醒胃，大人最喜歡。

平日當遇到急凍包裝的「一口牛」做特價時，我都會買回家放進冰箱冰格作備貨。既然是「一口牛」，牛肉已經切好成粒狀，這樣我們便可省回切牛肉的時間，只要在需用時解凍，簡單加少許鹽及黑椒已經十分入味。只有在沒有選擇時，我才選肉眼扒切粒。

至於雞翼，大家家中冰箱更一定要常備，因為可製作出許多不同的菜式，是「加餸」的好幫手！為何我選用單骨雞翼呢？因為小朋友嘴巴小小，單骨雞翼較容易入口。而且對於新手煮婦來說，單骨雞翼烹煮時間會短一些，也較容易分辨到是否熟透。

■黑椒薯仔一口牛

◆材料

急凍一口牛肉粒20粒或肉眼扒1塊切粒、薯仔2個

調味料

黑椒少許、蠔油1茶匙、麻油1茶匙、糖1茶匙、生抽1湯匙、芝麻少許

◆做法

(1)解凍牛肉粒，用調味料醃15分鐘

(2)將薯仔去皮切粒，熱油鑊煎香薯仔粒，然後盛起

(3)將醃好的牛肉粒下鑊煎至九成熟

(4)薯仔粒回鑊，加水後落蓋細火煮5分鐘，盛起後加少許黑椒便完成

■蜜糖單骨雞翼

◆材料

雞翼10隻、蜜糖適量、粟粉適量

調味料

雞粉2茶匙、胡椒粉適量、鹽1茶匙、糖1茶匙、麻油1茶匙

◆做法

(1)雞翼解凍、洗乾淨，用廚紙吸乾水分，剪開一半備用

(2)加入調味料醃1小時

(3)炸前加入粟粉撈勻

(4)熱好油鑊，放入雞翼，轉中火用半煎炸方式煮至金黃色

(5)熄火加入蜜糖，兜勻便完成

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第506期]