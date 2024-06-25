兒童電影節7月開鑼 8套電影周末上映

余香凝推介《機械人世界盃》（ROBOTIA）。故事講述建構機器人世界Robotia，當中居民都是由回收零件組成的，主角亞歷克斯和比比是對好友，分別擁有不同的身體狀况。比比父母嚴格管控，禁止女兒與朋友踢足球，但她還是偷偷繼續踢。比比父母發現後，阻止她繼續上陣，亞歷克斯決定冒充新體育教師，才發現班上女生都喜歡足球，於是一同展現踢球才能。（機構提供）

【明報專訊】今年余香凝以影后和媽媽身分擔任「第8屆香港兒童國際電影節」（KIFF）大使，原來她早與KIFF結下不解之緣，因為她有份參演的《非同凡響》正是第2屆KIFF的開幕電影。KIFF共同創辦人曾麗芬（Winnie Tsang）當時已約定Jennifer，他日她成為媽媽後必定要出任電影節的大使。

戲院不關燈 充滿孩童笑語

Jennifer去年曾帶女兒欣賞KIFF的電影《龜兔再跑2023》，當時的觀影經驗令她感到很新奇。「原來在兒童電影節看電影時，戲院不但沒有關燈，觀眾也不太介意小朋友說話、問問題或笑得大聲，這些都是平時家長帶孩子入戲院時最怕出現的場面，看KIFF的戲便不用怕了。」在今屆KIFF的電影中，她推介適合2至5歲兒童觀看的《機械人世界盃》，故事中的機械人比比在父母嚴格管控下只能學芭蕾舞，而非最愛的足球。Jennifer稱：「無論在父母還是小孩子的角度，這套電影也帶給我們很大的反思，我與戲中家長的價值觀剛好相反，明白適當時要放手，讓子女探索自己的一片天。」

第8屆香港兒童國際電影節共精選8部長片和合輯5部短片，當中包括來自世界各地的兒童電影及動畫，在7月逢周六及日於PREMIERE ELEMENTS戲院放映。開幕動畫電影是《大發明家》（The Inventor），由奧斯卡金像獎影后瑪莉安歌迪（Marion Cotillard）擔綱聲演、《五星級大鼠》編劇操刀，講述偉大發明家李安納度達文西探索生命的冒險之旅。今年電影節的特別之處，是首次在戲院上映短片合輯，讓大小觀眾能短時間內欣賞多部精彩動畫。

■INFO

第8屆香港兒童國際電影節

日期︰7月6、7、13、14、20、21、27及28日（逢周六、日）

地點︰九龍圓方PREMIERE ELEMENTS戲院

購票︰PREMIERE ELEMENTS戲院網站︰https://shorturl.at/v9CKR

網址︰www.kiff.asia

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