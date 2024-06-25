小學雞媽媽：謀殺案內情

【明報專訊】在Netflix點開紀錄片What Jennifer Did，它取材於加拿大2010年發生的謀殺案：越南來的華裔移民家庭被兇徒闖入家中，夫婦遭槍擊後一死一昏迷。報警的24歲女兒，後來以遺屬和目擊者身分在偵訊室講述經過，過程令人心酸。然而，當線索逐一展開，警方竟然發現她就是開門納進兇徒的那人。

從受害者變成被告

影片以偵訊室的錄像為骨幹，顯示Jennifer Pan在2周內共3次錄影中，一次次被迫着抖出更多內情，最後從受害者變成被告。網路討論很多，有人把它套進「女兒的復仇」的戲碼，批評「虎父虎母」從小嚴格訓練和監控女兒，不予以信任和自由選擇的空間，最終咎由自取。有人批評歹毒女兒排除萬難也要跟毒販談戀愛，包括除去攔在路上的父母親，是「走了味的愛情故事」。當事人則一直堅稱無辜，並透過律師表示希望以後有機會公開陳述自己的版本。2015年，她的謀殺罪名成立，被判終身監禁。

一名慣性說謊者

片子述事直白，停留在奇案層面，還因一幅疑用AI調校過的照片惹爭議。但我無意點評，更不欲加入成為網絡判官，只想提出一些片段——早在Jennifer聲淚俱下地謊稱案發經過以前，她已經是一名慣性說謊者了。九年班時，她動手做假成績單來應付父母。高中畢業失敗，她謊稱得到「獎學金」資助上大學，從此偷偷到圖書館找資料，以便在二手教科書抄寫似是而非的筆記，希望瞞過緊盯着自己的父母。「假上學」2年後，她再假說要轉到多倫多大學，攻讀父親心儀的藥劑學系。

謊言堆疊，一個比一個大膽，一個個領她往死巷裏鑽得更深。「我一點也不開心，人人都往前走，我卻好像哪裏也去不到……我是那樣的令人失望……」她在偵訊室裏如此說。

說真話沒想像中可怕

我在想，如果能夠回頭，看到那個拿着成績單驚惶失措的九年班女孩，當爸媽的我們可以怎樣做？如何讓她明白，失敗的意義在於更精準地找到進步的竅門，所以一份成績單真的不算什麼？如何告訴她，說真話沒想像中可怕，父母也是可以安全分享的對象？如果都做到了，能把孩子及時領到安全的地方，遠離那條愈走愈孤單的不歸路嗎？

重點不是我們該怎樣說，而應怎樣做。但願可以。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第507期]