故事拼盤：歐國盃下的教養經

【明報專訊】隨着英國7月舉行大選和2024歐洲國家盃開賽，6月份的英國也熱鬧起來。

以我住的小城為例，街道兩旁近兩周明顯多了政黨宣傳的小牌。不過相映成趣的是，政治宣傳的勢頭比不上英國球迷的熱情：大大小小的酒吧將歐國盃的旗海一字排開，還搭上「歎啤酒睇直播」的宣傳海報，比那些嚴肅的橙底黑字政黨宣傳小牌奪目得多；各大超市乘勢推出零食酒品割價優惠；還有好些人家在門庭或窗前高掛白底紅十字的英格蘭旗，給愛隊竭力打氣！

我是足球門外漢，不過我仍想談足球，因為對初來英國的孩子而言，它擔當着舉足輕重的橋樑角色。

足球是英國中小學體育課的必修課，不論男女。我女兒從沒穿過釘鞋，人生第一對釘鞋就是為上足球課而買。上過第一堂後，女兒苦起臉說足球不好玩，在烈日下跑草地很辛苦。說來也是，從前她在香港念小學，哪有機會認認真真的在真草地學踢波；加上抗疫3年宅在家，再好的體能都走下坡。

人人平等 男女傷健都可落場

辛苦雖辛苦，我看還是值得吧！在球場東跑跑、西跑跑既換來一身熱汗，加速新陳代謝，而且上了一堂「人人平等」的文化課——在英國，足球絕非男孩的專利，女孩也可踢得出色；足球亦不是健全人士的專利，只要有興趣，誰都可以落場。

在英國，便有由盲人、聾人或截肢者等組成的足球隊伍。英格蘭足球總會自2015-16賽季舉辦的The FA Disability Cup，就是專為殘疾運動員設立，旨在提供一個全國舞台，讓他們展示才華，實踐體育的多樣與包容。我又曾在圖書館遇見一本繪本，封面是個架上義肢的單腿男孩，腳旁放了一個足球，就連英國童書世界，都藉着足球宣揚彼此尊重、傷健共融。

將在今年暑假舉行的「夏日親子電影節」，我有幸擔任策展人之一。在甄選電影的過程中，恰巧遇上一齣以「足球」和「移民」為主題的荷蘭電影Lioness。故事講述一名生於南美洲、自小熱愛足球的少女Rosi，隨家人移居荷蘭後所面對的成長挑戰，唯一讓她擺脫孤獨的便是足球。Rosi得新朋友支持下，加入學校的足球隊，惟其天賦招來隊友嫉妒，隨後一場家庭悲劇更讓她放棄足球夢。

如此情節，我想起身邊一些移英的青少年，在適應校園生活上碰碰跌跌，不如意的日子天天將信心和勇氣消磨。Rosi曾在故事開始時說過「You fight for your spot, just like in real life」。還好編劇沒讓Rosi自暴自棄，讓她從挫折中長大，並找回內心真正的聲音，重拾志氣。電影最後見證着Rosi躋身荷蘭女子足球隊，相信跟她經歷着移民衝擊的少年人，會很想給Rosi大大的掌聲。

或許足球場未必是你的舞台，但總有一個專屬你的地方，容讓你放聲的對自己說「You'll be shine」，指日可待。

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第507期]