多感官學習法 助學童掌握筆順結構

【明報專訊】或許在成年人眼中，抄寫只是「搬字過紙」，只要執起筆就能做到，沒什麼難度，但原來書寫是一個十分複雜的過程，需要手、眼、腦配合並用，對小人兒來說，是非常費神費力的。陳敏儀教路，透過「PEO」實踐模式，輔以「MARS」學習策略，有助提升兒童的書寫能力和耐力，減少產生抗拒感。

PEO模式輔MARS策略 提升書寫能力

所謂「PEO」實踐模式，是指個人（Person）、環境（Environment）及活動（Occupation）三方面的配合。在個人層面，陳敏儀說，在展開書寫活動前，首先要讓孩子處於適中的「覺醒狀態」。「『覺醒狀態』好比推動大腦運作的引擎，當這個引擎的速度，在一個剛好適中的狀態，小朋友便會更專心，情緒更穩定。但假如這個引擎運作得太快或太慢，就會影響他們的專注力和學習表現。」

她舉例，當孩子剛從公園暢玩後回家，仍懷着興奮雀躍的心情，意味着他們的「覺醒狀態」正處於過高水平，家長就不宜要求小朋友馬上做功課，否則他們只會「周身郁」、坐不定。「可先幫小朋友『減速』，例如做深呼吸、用飲管吸啜飲品、洗澡等，讓他們冷靜平復一下。」反之，若孩子表現得很疲倦、沒精打采，即代表他們的「覺醒狀態」處於過低水平，那就需要先行「加油」，「可做些伸展運動或原地跳，亦可吃些脆口食物，都有助喚起精神」。

至於環境，家長需要為孩子預備一個寧靜兼沒有分心物的書寫環境，也要給他們合適高度的桌椅，一來可維持良好坐姿，二來亦有助專注，她笑言︰「小朋友不『腳踏實地』的話，就會玩弄雙腳，容易分心。」

然而，除了物理環境，陳敏儀強調，人際環境同樣重要，「很多學前階段或者初小的學童，都需要家長陪同做功課的，而人際環境，會很影響小朋友的情緒和動力」。她叮囑，家長本身要處理好自己的心情，才能營造正面的人際環境，也不要吝嗇鼓勵和讚賞的說話，「因為當小朋友接收到被肯定和欣賞的說話，更容易激發多巴胺，這種快樂荷爾蒙，有助提高專注力和持續學習的能力。而在適當的時候，家長更可給子女一個輕輕的擁抱，藉着身體接觸，讓他們更感受到愛，從而刺激大腦釋出催產素，幫助小朋友感到放鬆，那做功課時便不會覺得很大壓力或很辛苦，可提升書寫耐力」。

增寫字趣味 家長多鼓勵讚賞

在活動方面，陳敏儀說，需要調節書寫活動的難度，增加過程的趣味，「假如那是一個非要交功課的寫字活動，純粹是家長給子女做習作，我建議可做一些調適，例如做供詞填充、重組句子這些牽涉大量抄寫題目，不用每一題都完整地寫出來，可以填數字代替；又例如溫習默書，也不一定要用紙和筆，可以用粉筆和黑板代替，小朋友會覺得好玩，而且粉筆的質感，既可提供觸覺的刺激，不同的顏色，也帶來視覺刺激，亦因為孩子使用粉筆時，需要比鉛筆更用力去書寫，亦有助提升本體覺」。當孩子達標完成，家長亦應該給予獎勵，「每個小朋友喜歡的獎勵都不同，可能是吃東西、看15分鐘電視，甚至是跟媽媽玩桌遊等，大家可一起商討」。

談到不少孩子，都抗拒寫中文字多於英文字，陳敏儀指某程度上這是「正常」的，「因為中文字的筆畫和變化都較英文字多，字形部件也十分相似，小朋友容易混淆，他們要去接收、分析中文字當中的視覺信息，會比英文字更複雜，需要用更多力氣去看、去記、去寫」。

為此，該會職業治療師團隊設計了「MARS」的學習策略，以多感官學習（Multi-Sensory Learning）法，在學習過程中，加入多種感覺刺激元素，幫助小朋友更易掌握中文字的字形結構（Architecture）、部件與筆畫（Radicals and Strokes），以及筆順（Stroke sequence），輕鬆寫好中文字。

「我會建議，在書寫活動中，加入最少2至3個感官元素，例如以剃鬚膏做書寫物料（觸覺），張大手空中寫字（本體覺），邊朗讀筆畫邊書寫（聽覺），用不同顏色顯示筆順次序（視覺）等，務求令大腦不同位置都獲得刺激，這會更加幫到小朋友鞏固所學。」

[Happy PaMa 教得樂 第508期]