本周FOCUS．採訪手記：不要拿着擦膠陪孩子寫字

【明報專訊】不知各位家長是否認同，小朋友寫字的問題，經常都會成為親子衝突的起因。坦白講，若非今期封面故事，訪問了協康會高級職業治療師陳敏儀，我都不知道，原來執筆寫字，對年幼學童來說，是一個很不容易的任務，當中需要身體多方面的協調和配合，才能夠完成得到。因此，陳敏儀奉勸家長，不要拿着擦膠陪小朋友寫字，「我常說，如果孩子寫錯字，筆畫部件是錯的，就一定要擦掉，我都不容許駁筆畫、加筆畫的。但若所寫的筆畫都齊全，只是家長嫌不夠工整的話，我就不贊成不斷擦掉重寫，其實小朋友都付出過努力，家長這樣做，某程度上是一種懲罰，會令孩子覺得寫字活動很無趣味，甚至對寫字失去信心」。

另外，不少家長對筆順亦很執著。「相信無人會反對孩子學正確筆順的，但是否每一個中文字，一錯筆順就等於寫錯字，需要立即糾正呢？我又不會這樣看。」陳敏儀說，正確的筆順，會有助我們書寫得更流暢和端正。

毋須執著正確筆順

她指出，很多有讀寫障礙的小朋友，正因為有筆順混亂的問題，導致他們很容易寫錯字，「這些小朋友寫字時，大腦組成不到動作記憶，所以有時會先寫這一筆，有時又先寫那一筆；有時會先寫右邊部件，有時又先寫左邊部件，十分混亂」。但假如孩子的筆順並非每次不同，亦無寫漏筆畫，只是有自己一套的筆順，我都會請家長放一馬的，「有時家長如能調節一下，親子關係便得以緩和」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第508期]