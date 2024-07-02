好去處：BROWN & FRIENDS化身大廚 澳門會好友 包廂歎美食

外層酥脆、內裏多汁的脆皮軟殼蟹包裹在法式牛角包中，口感多層次；細心一看，煎蛋上竟出現了SALLY的樣子，可謂一絕。（128澳門幣，另加一）（黃志東攝）

各式甜品賣相精美，小朋友見到肯定胃口大開！LINE FRIENDS手工馬卡龍 （前，90澳門幣）、香脆窩夫塊配朱古力焦糖醬（中，78澳門幣）、 CONY （兔兔）創意奶昔（士多啤梨）及BROWN （熊大）創意奶昔 （雲呢拿及朱古力）（後，80澳門幣/杯）；另加一。（黃志東攝）

以「大自然與露營」為主題的用餐區域設有3個「透明帳篷」包廂位，3個角色CHOCO、PANGYO及JESSICA各據一廂陪大家用餐，後面還有黃色露營餐車停泊在此，令人猶如置身大自然。提提大家包廂不設訂位，要得到最佳用餐位置記得趁早霸位！（黃志東攝）

其中一個用餐區主題為「時尚美食街道」，地磚由可愛畫風的食材圖案和葡式瓷磚特色融合而成，甚有澳門風味。（黃志東攝）

餐廳共享區出現了由可愛主廚造型BROWN炮製、高達2.6米的巨型漢堡包，其頂部還有CHEF SALLY和CHEF EDWARD合力插上印有餐廳標誌的旗仔，難道這個便是BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO的招牌漢堡？（黃志東攝）

漢堡包有鬆軟的自家製漢堡麵包，夾着肉汁飽滿的牛肉餅與新鮮的蔬菜及芝士；麵包上不但有可愛的BROWN裝飾，連木製餐盤都印有餐廳專屬圖案呢！ BROWN（熊大）芝士漢堡（128澳門幣，另加一）（黃志東攝）

【明報專訊】遊澳門，如果選擇即日來回，要到哪裏好呢？澳門葡京人有一間「H853 Fun Factory娛樂廠」，只要走進去，便可找到不同的玩樂設施，其中全新LINE FRIENDS主題餐廳更加不容錯過，因為有化身大廚的BROWN & FRIENDS陪伴大家，食慾一定大增！

文：顏燕雯

小模特兒：Kate

結合時尚、餐飲、運動及文化藝術等元素的一站式娛樂空間「H853 Fun Factory 娛樂廠」，最近來了一班大小朋友都喜歡的好朋友，他們便是BROWN & FRIENDS啦！餐廳位於兒童樂園BEEBEELAND蜂狂天地旁邊，最適合小豆丁放電後去填飽肚子！

主打西式輕食 自家製手工甜點

LINE FRIENDS主題餐廳——BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO主打西式輕食，有足夠爸爸們填飽肚子的漢堡包、意粉等主食，也有媽媽們最喜歡的自家製LINE FRIENDS手工甜點，當然少不了最得小朋友歡心的主題特色特飲和打卡美食，如分量十足的CONY（兔兔）和BROWN（熊大）創意奶昔，分別有士多啤梨及朱古力口味，除奶昔外，裏面還放滿餅乾、迷你冬甩、棉花糖等裝飾，見到都開心！而各式主食或甜品，都加入不少BROWN & FRIENDS的元素，餐盤、旗仔、鬆餅甚至煎蛋上都會看到LINE FRIENDS成員出現，十分驚喜。

至於餐廳設計，就更肯定令粉絲滿意，用餐區分成「時尚美食街道」、「大自然與露營」及「LOFT小酒館」三大主題，比小朋友還要高的LINE FRIENDS成員更會出現在不同地方，有的陪坐，有的跟大家打招呼，每個位置都非常值得打卡留念！當中最搶手的，要數「大自然與露營」用餐區包廂位，能夠在透明帳篷中與LINE FRIENDS成員一同進餐，感覺絕對新鮮又特別。

■INFO

BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO

地址：澳門路氹溜冰路澳門葡京人

H853 Fun Factory娛樂廠2樓

網址：www.lisboetamacau.com

[Happy PaMa 教得樂 第508期]