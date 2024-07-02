增添父能量：爸爸都可以講故事

【明報專訊】為了讓爸爸把握孩子放暑假的時光，建立緊密父子相處，好爸爸中心特別推出一個獎勵計劃，目的是推動父子間培養共同閱讀的習慣，建立正面緊密的父子關係。

這次已是第二屆舉辦的同類型獎勵計劃，上一屆曾參與的爸爸分享道，在家庭中媽媽主導說故事的部分，孩子會因為媽媽的聲線溫柔而投入在親子共讀時間。但當嘗試過後，本來認為自己並不擅長於說故事的爸爸，發現原來自己都可以分享得生動有趣，即使完成計劃後，孩子仍樂意繼續相約爸爸於晚上一起共讀，真是讓爸爸感到既驚且喜。究竟父子共同閱讀會為父子關係帶來什麼正面的影響？筆者有以下3個貼士與爸爸分享：

1. 培養韌力應付逆境

內地一項研究發現，爸爸在孩子的成長階段及早投入玩樂和閱讀，會增強孩子與爸爸的依附關係。緊密的依附促進了孩子調整情緒的能力，以及克制自己衝動的本能。這緊密的父子關係就像一個防撞氣袋，能夠產生緩衝作用，激發孩子有勇氣面對逆境，相信自己能應付各種挑戰，從而更能保護自我。鼓勵爸爸「有心唔怕遲」，定期與孩子一起閱讀，幫助孩子建立健康的心靈。

2. 有利孩子學術發展

美國教育學家Claire Baker研究顯示，爸爸在孩子就讀幼稚園階段培養共同閱讀的習慣，可以增強孩子的語言發展及提高學習效果，例如讀寫或數學能力，以及社交情緒的技巧。若爸爸認為自己不擅長說故事，可參與學校或坊間舉辦的工作坊，學習共讀的技巧。爸爸與孩子共同閱讀過程中的互動交流，有助孩子在爸爸身上學習如何理解語言和表達能力。

3. 豐富孩子知識和技能

奧地利心理學家Bernhard Piskernik和德國心理學家Lieselotte Ahnert研究指出，父子共讀可以拓展孩子視野，增加知識和想像力，也能培養語言、思維等能力。這令筆者想起以前科技和網絡未發達的年代，家人都有閱讀報紙習慣。筆者自小喜歡做運動，奈何上體育堂只會「實幹」，很少談及運動知識。筆者有一次發現原來報紙上除了體育新聞，亦有不少體育項目的知識和理論，這簡直擴闊我對運動的眼界，亦明白不同動作背後的原理，令我更深體會實踐配合理論的效果。所以爸爸不妨嘗試與孩子共同閱讀與他興趣相關的書籍，將知識與孩子接觸的世界接軌，讓他們加倍投入閱讀的樂趣。

爸爸們，你有想過原來自己親身參與孩子的閱讀時間，對他們來說是這麼重要嗎？親子共讀活動，是孩子健康成長的重要保證。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第508期]