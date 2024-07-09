家家有禮：充氣樂園 彈吓彈吓攀山灌籃

【明報專訊】爸媽們，準備好讓孩子參與一個蹦蹦跳跳的運動會了嗎？今個夏天，東港城再度與新加坡大型兒童室內遊樂場品牌Kiztopia合作，加入多項運動元素，打造出一個面積達5300平方呎的彈跳運動會。這個充氣樂園設有全新9大彈跳運動體驗區，包括障礙重重的80米挑戰賽跑道，需要一步一步攀上高達6.5米的高梯，來到充氣滑梯熱身區，再從高處滑下感受極速賽艇的快感；又可以來到600平方呎的波波池中，攀上位於中央的冠軍山，或在角落的籃球架來個空中灌籃；也可體驗小騎士競技場，騎上充氣小馬與朋友仔「彈吓彈吓」比試馬術。

要玩得盡興，不可錯過挑戰樂園中心的3米高足球鏢靶，齊來化身足球小將一踢命中紅心吧！逢周六及日於指定時間參與「神之左右腳」比賽，限時30分鐘內得分最高的3名神射手，可贏取特別禮品。The Point會員只要即日於商場內電子消費滿指定金額，可換領樂園指定門票2張，讓大小朋友一同享受運動大挑戰！

■INFO

東港城×Kiztopia Jumptopia盛夏彈跳運動會

日期：即日至7月24日

時間：上午11:00至晚上8:00（每日9節，每節50分鐘）

地點：將軍澳東港城1樓中庭

票價：$88（平日）、$118（周末及假日）

購票：bit.ly/3RRVW5K

查詢：2891 2037 / 2891 2038

整理：陳真紀、顏燕雯

■送Jumptopia盛夏彈跳運動會門票

東港城送出Jumptopia盛夏彈跳運動會門票（平日或任何日子適用）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額13個，每人可獲2張（門票類別隨機送出），（圖2）。有興趣的讀者請於7月12日（本周五）中午12:00前回答以下問題，連同身分證姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：東港城×Kiztopia Jumptopia 盛夏彈跳運動會的面積有多大？

[Happy PaMa 教得樂 第509期]