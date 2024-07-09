教大GPS：共享屏幕時間 新親子互動方式

【明報專訊】隨着資訊科技的迅速發展，兒童使用數碼產品已成為家庭生活的一部分。然而，過度使用數碼設備有可能影響兒童的視力、專注力和自我管理能力。所以，如何平衡兒童使用數碼設備的益處和風險，都是許多家長關心的議題。本文將探討如何透過「共享屏幕時間」，讓兒童健康地使用數碼產品。

過度限制使用數碼設備 適得其反

很多家長都會制訂使用屏幕的規則或開啟「兒童模式」等方法來管理兒童使用數碼設備。適度的限制可以保護孩子免受網絡風險，但筆者的研究發現，過度限制有礙孩子提升數碼素養，特別在這個資訊發達的年代，效果適得其反。

其實，除了控制屏幕的使用時間，家長亦可定期定量地與子女一起使用數碼設備，如玩遊戲或觀看影片等，這些「共享屏幕時間」是絕佳的溝通和教育機會，家長可以與子女一起討論如何應對數碼風險，例如處理網絡安全問題和不適當的內容等。根據美國學者Shayl Griffith團隊的研究，父母多積極參與子女的數碼活動，並在使用時多作開放式的對話，有助子女作出正向行為，提升數碼素養。

另外，筆者的研究亦發現，家長只要在共享屏幕時間選擇合適的電子遊戲，對子女的溝通能力和親子關係有正面的影響。透過道慈佛社楊日霖紀念學校的協助，筆者的團隊早陣子在該校開展了一項親子數碼遊戲的先導研究，探討共玩電子遊戲如何促進有多元學習需要的孩子和家長的親子關係。研究發現子女的表現往往超出家長的預期。例如，一名有多元學習需要的男孩起初並不願意參與遊戲，但在觀察母親操作遊戲後，逐步提出自己的遊戲建議，並在遊戲中嘗試與同伴溝通。

另一名發展遲緩且專注力較弱的女孩在遊戲初時未能控制車輛方向，她的母親積極調適對女兒的期望並給予正面鼓勵，最終能取得較前名次。母親還發現女兒在遊戲車設計上展現了良好的美感，可見遊戲作為溝通和情感交流具有重要作用。

選擇合適遊戲 學習面對勝敗

要注意的是，選擇合適的遊戲是親子共玩成功的關鍵。家長可根據子女的年齡、興趣和能力選擇適合的數碼遊戲。多人競賽遊戲（如《瑪利歐賽車》）可讓參與者自由決定比賽模式、場地及車輛設計，不僅提高了孩子的參與度，還能通過調適遊戲難度和輔助模式，讓不同年齡層的孩子更快地掌握遊戲技巧。另外，孩子在比賽時亦能學習面對勝敗，家長的鼓勵有助子女處理負面情緒，對他們的情緒發展相當重要。

共享屏幕時間有助於促進親子的溝通和合作，加深彼此的情感連結。選擇合適的遊戲、親子有效互動及減少家長主導都能有效提升親子活動的效果和質量。家長不妨在周末抽空與孩子共享屏幕時間，享受美好的親子時光。

（鳴謝：道慈佛社楊日霖紀念學校、鄭校長、李副校長及蕭老師）

文：陶思思（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

何曉晴（香港教育大學幼兒教育學系研究助理）

崔煒韜（香港教育大學特殊教育與輔導學系客席講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第509期]