開卷有益：書展明開鑼 為孩子揀好書 穿梭今昔 看繪本認識本地文化

【明報專訊】21世紀的教育，重視科技創新，但其實文化傳承，同樣重要。要幫小朋友認識香港歷史、本土文化，不一定要透過嚴肅正經的教科書，繪本、畫冊、漫畫等，都可以成為有趣的教材。爸媽們，趁着明天香港書展開鑼，一於從浩瀚書海中，尋找一些記載老香港故事的讀物，加深孩子對這片土地的認識吧！

文︰沈雅詩

小皇冠童書館一直有出版以香港為題材的童書，最新推出，將在書展發售的，是繪本《我們的山頂纜車》。「此書是講述一個自幼移居海外的小女孩小淳，她隨父母返港探親，並與好友小弦一起乘坐山頂纜車去欣賞美麗的維港景色，這次經歷，令本來不熟悉香港的小淳，漸漸感覺到這個地方才是她的家。書中溫暖細膩的文字，相信同樣可以讓小朋友感受到，香港其實有很多很美好的地方和事物」。身兼皇冠出版社（香港）和小皇冠童書館的編輯鍾漪琪（Yuki）說。

她續謂，雖然故事情節並不複雜，但在作者、繪者及出版社共同精心策劃下，這是一本可再三翻閱的繪本。「第一次看時，小讀者可先跟隨主角經歷一次旅程；第二次看時，小朋友不妨仔細觀看當中的插畫，因為插畫師把一些小怪獸隱藏在不同插圖之中，並分佈在書中不同角落，大家可嘗試逐一找出；第三次看時，可重點觀看山頂的插圖，插畫師把一些常在山頂出沒的本地生物畫了在插圖之中，包括紫嘯鶇、畫眉、麻鷹等雀鳥，以及針毛鼠、赤腹松鼠、東亞豪豬等陸上動物，讀者可挑戰一下自己，看是否找到及辨認出牠們；最後，此書結尾部分有延伸知識，深入介紹山頂纜車，讓大家可再認識多些這種特色的交通工具。」

另一本Yuki推介的，是由IP品牌「半島師奶」做主角的《GOGO慶慶：香港節慶四圍遊》，半島師奶會率領讀者參與9個香港傳統節慶和風俗，包括長洲太平清醮、天后寶誕、驚蟄等，讓大家更了解這個小島濃厚的本地色彩，「其實香港都有很多有趣的節慶、祭典可以去玩的，不一定要去外地旅遊才參與得到」。

此書用幽默的圖文去解說傳統節慶，即使小學生自行閱讀，都會看得明白，但Yuki更鼓勵親子共讀，相信有家長在旁解說的話，孩子會理解得更加深入。她更建議閱讀後，可加入延伸活動，「希望家長能夠帶小朋友親身感受一下書中介紹的節慶活動，例如參與中秋節在大坑及薄扶林的舞火龍，場面非常壯觀的」。

打小人非詛咒 只想趕走衰氣

另外，由希望學出版的《橋底老虎》，同樣是以香港的傳統風俗作題材，不過，有趣的在於作者趙婉慧（Peg）選擇只深入探討驚蟄，以繪本形式，生動地解說「祭白虎」、「打小人」這項「非物質文化遺產」。

Peg年輕時經常到訪居於灣仔的姨媽，不時有機會看見鵝頸橋底香火鼎盛的「打小人」場面，但當時的她，是一名較傳統的基督徒，認為自己不應參與這些活動，「不過，現在我的心態有些轉變，我覺得即使有基督教信仰，不等於要否定自己粤文化的一些風俗習慣」。

她又謂，不少人都誤解了「打小人」，認為此舉是在詛咒別人，很惡毒，「如果去深入了解，就會發現，其實傳統上，『打小人』不一定要有特定對象，很多時，大家只是覺得不順心，純粹想趕走衰氣，但當然，亦有人會在『小人紙』上寫明特定對象的」。讀心理學出身的她，這樣解畫︰「我覺得是一個宣泄，打小人的婆婆其實是心理治療師呢！」

粤語入文 更有親切感

此書另一特別之處，是棄用書面語，改以粤語書寫配以粤語拼音，Peg希望讓一眾身處香港或海外不諳華文書面語的小朋友，包括其10歲女兒，都可以看着粤拼，輕鬆地自行閱讀。「我十多年前移民愛爾蘭，丈夫是意大利人，女兒也是在這裏出世的。平日我和她交談，是用粤語，但看中文書就很困難了，因為坊間的書，都是用華文（書面語）寫成，她讀不懂，我要逐句翻譯成粤語解釋給她知道。但感動的是，今次女兒拿起我寫的這本書，因為有粤拼，而且用的都是粤文句式，她不用我翻譯，都可以自己讀出來」。

Peg更想藉此打破「粤文不可入文」的陳舊觀念，「粤語是漢語系之下其中一個語言，我們所講的每個字都可以寫出來，也有字典的，具備完整的系統。况且粤文並非大家所想像的粗俗語言，假如家長有機會翻一翻《橋底老虎》，便會發現，我是寫得很正經的，詞彙亦很豐富」。

親子共讀的好處，不用多說，但要找到一本大人細路都能看得津津有味的圖書，並不容易。紅出版（青森文化）的《從明畫看八十年代生活——童年生活回憶錄》，相信能為生於「上世紀」的家長，帶來不少閱讀樂趣。書中以56幅寫實的插畫，配以簡潔的文字，記載了那些年的生活點滴。

紅出版集團總經理林達昌笑言，自己跟作者都是成長於1980年代，也在公屋長大，因此看到此書覺得格外有共鳴，「大家都是吃同一款非常黏牙的橡皮糖，恰巧也是爭着吃黑加侖子味的；上體育課亦是要穿『白飯魚』，又是要定期用白兔牌白鞋水塗鞋面。又例如作者講到媽媽會定期用碧麗珠抹家中的梳化，弄得四周都很『跣』，之後她便會穿上襪在木地板上滑行扮溜冰場……這些都是熟悉的情景」。

他指出，這本書不單可喚起家長的集體回憶，也可帶小朋友穿越時空，回到上世紀，了解香港昔日的文化，同樣有意思，「兩代人指着書中的圖畫，邊說邊講，會很容易打開話題。加上每幅插畫的描述，都是用廣東話寫成，口語化可令整個畫面更加有親切感」。

■INFO

第34屆香港書展

日期︰7月17至23日

時間︰上午10:00至晚上10:00（7月17至22日）、上午9:00至下午5:00（7月23日）

地點︰灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

票價︰成人$30；小童$10（適用於小學生/身高1.2米或以下兒童）；

上午進場票$10 （大小同價，限中午12:00前）

網址︰hkbookfair.hktdc.com

[Happy PaMa 教得樂 第510期]