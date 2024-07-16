親子筆陣．英倫助鄰：工黨上台，英私校加價？

【明報專訊】英國大選一如所料，工黨大勝，國會變天。唐寧街10號將由Keir Starmer入主，把持英國政權14年的保守黨終被趕下台。無永續的執政黨，政黨輪替是民主社會的常事。民主並非完美的政治制度，但是可保不用流血而令政權按人民意願改變。

選前民調早早一面倒，大家並不一定覺得工黨政府很好，只是已經對保守黨厭倦或失去信心，一心求變。傳統上工黨維護基層利益，力求社會平等，社會政策一向偏左，包括教育政策，過往就試過大幅減少及凍結grammar school數目。而今次競選其中一個與其他黨派都不同的政綱，就是向私立學校independent school收英國銷售稅（VAT）。

工黨要求取消對私校學費豁免VAT，意味着將向全國大約佔7%的私校學位收稅。工黨希望把多收的稅項，用來補貼多請6500名state school教師，以及補助幼兒園（nursery）。雖然現時VAT的標準稅率是20%，但有智庫建議只收15%，或甚至先從7%開始。

建新校需時 或令部分公校超負荷

確保不論出身都有良好的教育及成功機會，正是工黨黨魁競選口號。這被視為劫富濟貧的政策，若能長期執行，相信的確可以為欠缺資源的公共教育系統作些補貼。但其成效未顯現前，也許先為state school帶來一些負擔。據估計，一旦落實向私校收取VAT，將有最多20%私校學生轉到公共學校。在政府未及時掌握學生人數變動，加上興建新校需時，在好些地區的學校必然會增收學生，或導致教師及學校設施超出負荷。

工黨承諾，讓有特殊學習需要的私校學生豁免VAT，並預計實施最早都要待明年才推行。然而就算大選未到，許多私校早就為2024/25學年要求家長預繳學費。當然若銀根鬆裕，能夠一次過付清一年學費，可為荷包省下一些；但每屆任期最少5年，未來還是要加。

英國教育一向享譽世界，特別是精英教育。而所謂精英教育的傳統根源就在independent school。故不少香港人早就保送子女到英國入讀boarding school；就算已舉家移居英國，仍繼續讓子女留在寄宿學校。當私校因稅收變相大幅加價，又會否影響大家的教育部署？

要知道轉校不簡單，更何况由私立轉到公營系統，兩者的資源及教學都不同；說到底，安排子女入讀私校的家長，肯定對教育有要求。若要轉到公共學校，大多都希望爭入grammar school或一些成績卓越的state school。但要知道英國學校的入學條件主要都是靠鄰近入學，所以名校區的樓價通常特別貴，熱門名校的收生距離亦非常短。名校學位一位難求，亦意味着名校區內亦是一屋難求！家長省下來的私校學費，可能最後都轉到投資房屋上了。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。www.facebook.com/LunLondon

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