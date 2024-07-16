童繪遊樂場：各自各精彩

(3)鴨鴨：呂同學的另一幅塑膠彩作品，與之前兩幅作品在構圖上剛好相反，角度由低而上，仰視的構圖看到了事物不常見的趣味角度，色彩雖然沒有很鮮明的對比，但有一份置身水中的寧靜感覺，令人看得舒服，彷彿時間也在這刻停留下來。（作者提供）

(2)錦鯉：呂同學同樣採用從上以下的角度作為構圖，畫作運用了水彩冷暖色彩，靜態的留白水影與動態的魚兒暢泳配合得宜，荷葉的點綴令畫作層次更為分明。畫工明顯比圖1成熟，可以看到初中與小學生的分別，但就各自各精彩！

(1)金魚：黃同學採用油粉彩和水性顏料，在素材互不兼容的情况下卻產生了協調效果，從上向下的角度展現了金魚的可愛形態，有趣的是當中兩條金魚都向上望，恰好製造了與讀者互動交流的效果。

【明報專訊】踏入7月，學生期待已久的「暑假」終於到來，早前在課堂上已開始討論在暑假期間的節目安排，有外遊，有遊學團，也有回鄉小住探親……各適其適，受到他們的歡欣開懷氣氛所感染，自己的心情亦輕鬆起來，也有感現在的孩子實在非常幸福，但當中也有學生正為暑假的節目安排顯得有點悶悶不樂，原來「精讀補習班」將會是他們暑假的唯一節目，盼望多時的暑假將被繁忙的課堂補習完全佔據。

乘着暑假的到來，專欄主題也順應調整一下，暫且放下嚴肅的呈分試主題，和大家看看不同畫作，也談談對這些畫作的觀感和建議。

繪畫Q & A

Q：暑假期間在繪畫方面應如何規劃？近日收到不少相關查詢，歸納回答如下：

A1：透過暑假讓孩子學習繪畫當然是一個不錯的選擇，但希望家長以培養孩子繪畫興趣為大方向，不要將學校對待視藝的要求放在一起，讓他們享受繪畫樂趣才符合假期活動的「本意」。

外遊用畫筆記下難忘事

A2：暑假外遊期間將繪畫加在孩子行程上當然可以，但應以孩子出於自發最理想，一支鉛筆加一本A5小畫簿就足夠，鼓勵孩子用繪畫形式將旅途中遇到的特別東西和事情記錄下來，作為旅程的回憶，特別的主題可待回港時重新詳細繪畫，既可練習繪畫技巧，也可將旅途的歡娛氣氛延續。

A3：家長希望孩子能夠在暑假提升視藝能力，以應付開學後的呈分試，我一直強調繪畫沒有速成，但熟能生巧，多練習一定會改進。繪畫是理性與感性結合的表現，不要讓孩子在壓力下操練繪畫。培養了興趣雖然在繪畫能力上未必事半功倍，但相信會帶來更理想的結果。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第510期]